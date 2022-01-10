Бумажная или электронная: в "ТНС энерго НН" рассказали, какая квитанция удобнее Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Клиенты гарантирующего поставщика электроэнергии часто спрашивают – является ли электронная квитанция полноценной заменой бумажного счета.

Электронная квитанция – это квитанция за электроэнергию, которая по содержанию и визуально ничем не отличается от бумажной, только приходит не в почтовый ящик, а на электронную почту. Одно из преимуществ безбумажного выставления счета – квитанция приходит оперативно, сразу после формирования.

Также электронный счет создает цифровой след, который сохраняется провайдерами почтовых сервисов, и гарантирует, что квитанция пришла именно от поставщика электроэнергии. А значит, достоверность квитанции легко установить. Соответственно, электронный платежный документ имеет юридическую силу и отвечает всем требованиям для предоставления в государственные органы.

В отличие от бумажной квитанции, электронный счет гарантирует полную конфиденциальность – его не вытащат из почтового ящика, он не потеряется, и никто не сможет случайно или намеренно узнать персональные данные.

Кроме того, архив электронных квитанций будет надежно храниться в Личном кабинете потребителя. Клиент всегда сможет получить дубликат электронной квитанции онлайн, без обращения в офис обслуживания.

Более четверти миллиона клиентов "ТНС энерго НН" уже подключили электронную квитанцию. Подробнее обо всех преимуществах перехода с бумажных счетов на электронные – на сайте "ТНС энерго Нижний Новгород".