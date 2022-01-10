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Более 60 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном жилом доме на ул. Щербакова. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире дома по адресу - ул. Щербакова, д. 17 поступило в ведомство в 22:42 23 января.
Прибывшие по месту вызова пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 61 человека, в т.ч. 12 детей.
В результате пожара никто не пострадал, сгорело имущество, обгорела внутренняя отделка квартиры на общей площади 15 кв.м.
В настоящее время причина пожара еще устанавливается.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 51 человек.
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