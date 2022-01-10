Три команды из Нижегородской области вышли в финал конкурса "Флагманы образования. Школа" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Три команды из Нижегородской области вышли в финал профессионального конкурса "Флагманы образования. Школа". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На площадке Нижегородского государственного университета им. Лобачевского подвели итоги первого очного полуфинала Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Школа" президентской платформы "Россия – страна возможностей" . Соревнования среди участников из Приволжского федерального округа проводились при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе "Флагманы образования. Школа" подали 36 758 человек из всех регионов России, из них 6 057 заявок поступило от конкурсантов ПФО.

На полуфинале в Нижнем Новгороде собрались 47 команд Приволжья, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Команды состояли из четырех человек. Среди конкурсантов – руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов.

Победителей полуфинала в Нижнем Новгороде поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Прошедшие дни дали участникам возможность проявить свои лучшие профессиональные, командные и лидерские качества. От работы педагогических команд зависит будущее всей страны, и важно, чтобы у них была площадка для постоянного совершенствования и движения вперед. Школы России обладают богатейшими традициями, но стремительно меняющийся мир требует постоянного поиска ответов на новые вызовы. Конкурсы президентской платформы "Россия - страна возможностей" позволяют не только выявить наиболее сильных управленцев, но и создать условия для развития ряда отраслей в целом. Желаю всем удачи в финале!" – отметил Глеб Никитин.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы. В течение трех дней соревнований конкурсанты прошли испытания "Дебаты", в рамках которых участники отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования. Конкурсанты приняли участие в деловой игре "Школьный проектный офис" и кейс-турнире, где им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические ситуации. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

"Позади три насыщенных конкурсных дня полуфинала, в течение которых участники из регионов Приволжского федерального округа общались с единомышленниками, делились опытом, идеями, эмоциями, проходили испытания и мастер-классы, посещали образовательные лекции. По итогам первого полуфинала определены 12 сильнейших команд, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Флагманы образования. Школа". Путевки в финал получили по три команды из Нижегородской области и Республики Татарстан, две команды из Пензенской области и по одной команде из Кировской и Самарской областей, Удмуртской Республики и Пермского края, – сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов. – Мы стали свидетелями конкурентного состязания настоящих профессионалов своего дела. Участники работали с максимальной отдачей, стремились показать все лучшее, что накопили за время своей практики. Я уверен, что все полуфиналы профессионального конкурса "Флагманы образования. Школа" пройдут именно в таком ключе, ведь каждый из участников является составляющей большого профессионального сообщества, в силе и сплоченности которого убедились сегодня абсолютно все".

Нижегородскую область в финале конкурса представят команды: МБОУ "Школа №88 "Новинская" (участники команды: заместитель директора Гузанова Юлия Алексеевна, учитель английского языка Антюшина Арина Вячеславовна, учитель начальных классов Новосёлова Елена Андреевна, учитель технологии Самарцева Алина Сергеевна), МБОУ "Лицей №165 имени 65-летия ГАЗ" (участники команды: заместитель директора Кулёмин Михаил Игоревич, учителя математики Жирнова Елена Евгеньевна и Новикова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы Киселева Екатерина Вячеславовна), МАОУ "Школа №55" (участники команды: заместитель директора Лямина Татьяна Германовна, учитель английского языка Агеева Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы Иванова Анастасия Леонидовна, учитель начальных классов Шипова Анастасия Владимировна).

"Главная ценность конкурса "Флагманы образования. Школа", на мой взгляд, - это возможность проявить себя, выйти из зоны комфорта и попробовать новое. Уверена, что для меня, как для молодого педагога, этот конкурс станет еще одной ступенью в саморазвитии, самообразовании и откроет перспективу для повышения квалификации, – отметила представитель команды лицея №165 Екатерина Киселева. – А тем, кто еще только думает, принимать ли участие в конкурсах президентской платформы "Россия – страна возможностей", хочу сказать: это прекрасная возможность прокачать себя, ознакомиться с опытом коллег из других регионов, открыть новые горизонты".

Еще один участник команды лицея №165 Михаил Кулёмин считает, что участие в конкурсе "Флагманы образования. Школа" дает профильным специалистам и руководителям образовательных организаций, в первую очередь, понимание тех профессиональных направлений, в которых существует дефицит компетенций, возможность оценить свои навыки на фоне коллег из других регионов, освоить нестандартные приемы решения педагогических ситуаций.

"Очень приятно было увидеть знакомых коллег из других регионов и объединиться с новыми людьми. Но ценность этого конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей" не только во взаимодействии, а в смыслах и новых идеях для реализации. Надеюсь на дальнейший рост и саморазвитие", – рассказала представитель команды школы №88 Алёна Самарцева.

Её коллега Ирина Антюшина поделилась своими эмоциями сразу после церемонии объявления финалистов: "Впечатления уникальные, опыт колоссальный, знакомства, растяжка мозга на всех конкурсных испытаниях, это было незабываемо! Спасибо огромное организаторам, что все прошло именно в очном формате – это действительно незабываемо".

Представитель школы №55 Татьяна Лямина считает, что обмен опытом всегда необходим.

"Профессиональные конкурсы – это возможность не только показать свои навыки, компетенции, но и ознакомиться с лучшими практиками коллег из других школ. Участвовать в таких конкурсах как "Флагманы образования. Школа" нужно обязательно. Это движение вперед", - подчеркнула она.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

"Так приятно смотреть за изменением команд, участников конкурса "Флагманы образования. Школа", их сплочением, причём не только внутри команды, но и внутри команды региона. Школа – это ключевой этап для каждого. И очень важно, чтобы и команды школ изменялись в полной корреляции с изменением системы. "Флагманы образования" – это не только конкурс и не столько конкурс, сколько готовность к трансформации изнутри. Очень здорово, что появилась целая линейка "Флагманов", уверена, что результаты мы увидим уже в этом году", - сказала Ольга Петрова.

В рамках образовательной программы полуфинала лекцию "Школьные проекты как инструмент развития творчества" провела для конкурсантов кандидат педагогических наук, доцент Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт образовательного центра "Сириус" Галина Данилова. На лекции обсуждались вопросы возрастной педагогики, особенностей школьного проектирования и метапредметных связей. Мероприятие прошло в атмосфере живого общения, участники размышляли о новых направлениях в педагогической сфере, активно делились собственными практиками в области проектной деятельности.

Эксперты провели для конкурсантов мастер-классы по актуальным вопросам развития сферы образования. Они касались таких вопросов, как использование современных информационно-коммуникационных технологий в образовании, SMM-этикета образовательной организации, применения возможностей цифровых ресурсов для повышения качества образования, а также музейной педагогики, интеграции выставочных пространств в процесс обучения.

"Университет Лобачевского с радостью открыл свои двери для этого замечательного конкурса, организованного президентской платформой "Россия – страна возможностей". Казалось бы, мы – классический вуз, а в гости к нам приехали педагоги-лидеры именно школьного образования, но для нас это сближение очевидно. Мы готовы учиться у лучших учителей, мы готовы перенимать их опыт и брать на вооружение лучшие практики, поскольку с прошлого года одним из подразделений ННГУ стал СУНЦ – Специализированный учебный научный центр для одарённых детей из Нижегородской области, из соседних областей и из регионов ПФО. Мы учим ребят 10–11 классов на стыке школьной и вузовской программы, мы готовим будущих исследователей. И будем рады, если побывавшие у нас настоящие "флагманы образования" расскажут в своих школах о нашем проекте, о тех возможностях, которые мы предлагаем", – подытожила ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова.

"Флагманы образования. Школа" – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Призеры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.

Профессиональный всероссийский конкурс "Флагманы образования" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".