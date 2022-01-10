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Спорт

Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

24 января 2022 11:36  [83] Спорт

Фото: организаторы мероприятия

Воспитанник СК "Знамя" АО "АПЗ" Кирилл Тюлюков. завоевал серебро на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин, которые прошли в Арзамасе. Об этом сообщили в федерации фехтования Нижегородской области.

Согласно информации, соревнования среди саблистов в личном первенстве состоялись в Нижегородской области 23 января. Кирилл Тюлюков смог порадовать своих тренеров мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева, взяв серебро. На 1 месте петербуржец Александр Трушаков, на 3-м - представители Москвы Василий Ширшов и Илья Моторин.

В Арзамас на соревнования мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков приехал из Тбилиси, где неделей раньше на этапе Кубка мира в составе сборной нашей страны получил бронзу. Сейчас Кирилл – третий в российском рейтинге.

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Теги:
Фехтование
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