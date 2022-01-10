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Общество

Глеб Никитин: "Студенческие годы наполнены невероятной концентрацией событий, переживаний, эмоций"

25 января 2022 08:35  [37] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем российского студенчества - с Татьяниным днем.

"Студенчество - один из самых ярких периодов в жизни человека, наполненный творчеством, открытиями, знаниями. С одной стороны, это начало карьерного пути, с другой – время общения, знакомств, выстраивания социальных связей. Студенческие годы наполнены невероятной концентрацией событий, переживаний, эмоций. Все мы помним волнения, связанные с экзаменами, с надеждой на удачу, которую всегда так ждут студенты. Но, каким бы сложным ни было это время, через много лет оно обязательно будет вспоминаться с улыбкой", - отметил Глеб Никитин.

"У Дня студента - давние традиции, связанные с развитием отрасли знаний в нашей стране. За прошедшие столетия изменилось многое, но неизменной осталась цель учебы – получение знаний. Университеты и институты всегда были центрами научной мысли, способствовали развитию экономики и общественной жизни. В Нижегородской области сейчас 11 государственных вузов, 15 филиалов государственных вузов, 2 филиала негосударственных вузов. В них обучается около 95 000 студентов. Наши вузы активно развиваются, осваивают новые направления, побеждают в престижных конкурсах. В прошлом году сразу три университета – ННГУ, НГТУ и ПИМУ - стали победителями программы "Приоритеты 2030". Это позволит им развивать новые направления и проводить дополнительные исследования. Есть и много индивидуальных достижений. В 2021 году 19 молодых ученых – представителей вузов и институтов РАН Нижегородской области стали победителями конкурса грантов президента России. Все это - результат большой и упорной работы", - говорится в поздравлении.

"Впереди у нас много планов, связанных с развитием науки и высшего образования в регионе. На федеральном уровне поддержаны проекты создания IT-кампуса и ИНТЦ "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде, что даст нам новые возможности для развития отрасли высоких технологий и преобразования городской среды. Выпускники наших вузов неизменно пользуются спросом на рынке труда, а значит, и дополнительные площадки обязательно будут востребованы", - резюмировал губернатор региона.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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