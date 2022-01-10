Коробки из гофрокартона по ценам производителя

Картонная упаковка востребована в различных сферах жизни. Ярославская компания «ЭТОН», производитель картонных коробок предлагает услуги по изготовлению картонной упаковки различных видов по размерам заказчика в короткие сроки. Для производства такой тары используется гофрированный картон разных видов. Наличие современного оборудования позволяет раскроить и собрать стандартные и стандартные коробки в нужном клиенту количестве.

Виды картонной упаковки

Плотный картон успешно конкурирует с современными видами упаковок благодаря своим уникальным качествам, делающим его универсальным упаковочным материалом:

хорошей плотности;

экологичности;

безопасной утилизации;

небольшому весу;

долговечности.

Компания «ЭТОН» выпускает различные виды картонных упаковок. Здесь можно недорого купить архивные коробки https://eton-upakovka.ru/catalog/arhivnye-korobki для хранения документов и разных носителей информации. В широком ассортименте представлена упаковочная картонная тара для разных видов товаров. Сегодня все больше производителей выпечки и кондитерских изделий переходят на картонные упаковки, позволяющие сохранять вкусовые характеристики продуктов.

Незаменим картон для упаковки хрупких непродовольственных товаров и негабаритных грузов. В компании «ЭТОН» можно заказать картонные коробки для пиццы, обуви, упаковки архивных документов, 4-х клапанные коробки, коробки для переезда и транспортировки различных вещей, гофролотки, самосборные коробки различных объемов.

Удобная и безопасная тара, не требующая специальной утилизации, обеспечит надежную защиту от порчи и деформации различных видов товаров во время транспортировки и хранения.

Преимущества покупки гофротары от производителя

«ЭТОН» занимается производством картонной упаковки с 2005 года, производя гофротару по заказу клиента различных размеров и конфигураций. В короткие сроки специалисты смогут изготовить в нужном количестве коробки для переезда, картонную упаковку для пищевой и промышленной продукции из гофрокартона подходящего типа.

В компании можно заказать изготовление картонной упаковки по готовым лекалам, а также разработку дизайна и конструкции картонной упаковки, которая отлично объединяет в себе упаковочные и рекламные функции. Наличие современного оборудования позволяет оперативно производить раскрой картона любой сложности.

Для каждого типа картонной коробки подбирается оптимальный вид гофрокартона. Клиенты, заказывающие картонные коробки у производителя получают качественную и недорогую упаковку, обеспечивающую надежную защиту товаров и вещей при транспортировке и хранении.

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