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Общество

Дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде на сэкономленные в результате торгов средства

24 января 2022 12:23  [74] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде на сэкономленные в результате торгов средства в рамках ремонтной кампании национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, в этом году планировалось отремонтировать 16 участков дорог общей протяжённостью более 19 км. В основной список вошли такие крупные городские магистрали, как: Южное шоссе, проспект Ильича, улицы Ларина и Ванеева, Нижне-Волжская набережная.

Теперь же в результате торгов сложилась экономия в результате 165 млн рублей. "Это позволит нам добавить к основному перечню объектов ещё несколько участков дорог в разных районах города, которые мы отремонтируем уже в этом году", - заявил Юрий Шалабаев.

В МКУ "ГУММиД", которое является заказчиком работ по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", пояснили, что в настоящее время список дополнительных дорог проходит процедуру согласования.

"Новый список сформирован исходя из нормативного содержания дорог с учетом предложений депутатов Думы Нижнего Новгорода на основании обращений жителей. Также учитывались предложения нижегородцев в социальных сетях и на платформе "Лобачевский", - добавили в МКУ "ГУММиД".

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Теги:
Дороги торги
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