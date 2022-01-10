Два фильма в формате "немое кино, живая музыка" покажут в нижегородском "Арсенале" Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два фильма в формате "немое кино, живая музыка" покажут в Государственном центре современного искусства "Арсенал". Об этом сообщается на сайте музея.

Согласно информации, период существования социокультурного явления, получившего название "русский Берлин", пришелся на эпоху стремительного роста и формирования кинематографа как искусства.

"Именно в это время случился массовый приезд русской интеллигенции в Берлин. Всё русское быстро стало очень модным. Немецкие режиссеры и продюсеры сразу обратились к русской театральной диаспоре, которая была ярко представлена в Европе. В это же время в Европу на гастроли, которые длились два года, приехал МХТ во главе с Константином Станиславским. Всё это оказало огромное влияние на европейскую киноиндустрию", - отмечается в сообщении.

Первоначальная идея о серии показов с участием немецких музыкантов в формате "немое кино, живая музыка" в нынешней обстановке оказалась нереализуемой. Команде проекта пришлось сделать запись исполняемой музыки и смонтировать фильмы с новыми саундтреками. Получились новые аудиовизуальные произведения, при создании которых к немецким музыкантам смогли присоединиться и российские исполнители.

В рамках мероприятия пройдут показы двух фильмов режиссера Фридриха Мурнау "Замок Фогелёд" и фильма "Раскольников", режиссером которого выступил Роберт Вине.

Саундтрек к первому фильму - Сергей Летов (саксофон, электронные духовые), Влад Быстров (саксофон).

Саундтрек к фильму "Раскольников" по роману Федора Достоевского - кларнет-трио под управлением Гебхарда Ульманна, Алексей Круглов (саксофон).

Перед каждым показом фильма состоится лекция Павла Милославского о русских актерах (и не только) в немецком кинематографе 1920-х.