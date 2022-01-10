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Общество

Объём оказанных МФЦ услуг в Нижегородской области вырос на 25% в 2021 году

24 января 2022 13:36  [71] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Многофункциональные центры Нижегородской области по итогам прошлого года оказали гражданам и юридическим лицам более 3,2 млн услуг. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего же за 2021 год специалисты МФЦ провели более 1,75 млн приёмов граждан и свыше 250 тыс. консультаций, выдали порядка 1, 2 млн документов.

Глеб Никитин отметил, что объём оказанных в 2021 году нижегородскими МФЦ услуг вырос на 25% по сравнению с 2020 годом. Работа МФЦ позволяет людям тратить меньше времени на прохождение бюрократических процедур. Юридические лица всё активнее прибегают к помощи МФЦ. Так, от них за год поступило более 200 тыс. обращений.

Глава региона напомнил, что в прошлом году МФЦ начали осуществлять приём документов для оказания 25 новых услуг, в том числе в ФНС, МВД, Нижегородский облсуд. В МФЦ можно оформить и распечатать "Мультипасс", а также подать документы на газификацию.

Среди наиболее востребованных у нижегородцев услуг оказались регистрация собственности, прописка по месту пребывания и по месту жительств, выписка из ЕГРН, миграционный учёт, оформление паспорта, выдача градостроительного плана земельного участка, а также оформление ежемесячной выплаты на первого ребёнка.

Юрлица чаще всего обращались в МФЦ по вопросам государственного кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимость, лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, а также различные обращения на тему пассажирских перевозок.

Также в ноябре 2021 года в Нижегородской области появилась возможность распечатать в любом МФЦ сертификаты о вакцинации тем гражданам, которые по какой-то причине не могут сделать это самостоятельно (например, при отсутствии регистрации на Госуслугах). Так, в конце 2021 голда - с начала оказания этой услуги - было обработано 98,5 тыс. обращений, а с начала 2022 года - уже более 10 тыс. обращений.

Кроме того, в прошлом году завершилась передача муниципальных учреждений МФЦ в собственность региона, благодаря чему они стали единым юридическим лицом. Это позволило централизовать работу МФЦ и упростить логистику документов. Также у МФЦ Нижегородской области появился единый call-центра, который обрабатывает около 1 500 звонков в день.

Напомним, что в настоящее время на территории Нижегородской области действует 66 многофункциональных центров, в которых трудятся 1 500 сотрудников.

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Теги:
Глеб Никитин МФЦ
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