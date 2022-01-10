"Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" подвел итоги работы за 2021 год Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" подвел итоги работы за 2021 год на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике, по экономике, промышленности и предпринимательству.

В 2021 году центром получено 3 663 обращений, проведено 715 консультаций и была оказана помощь в регистрации 25 ИП, рассказала директор АНО "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" Елена Власова.

При помощи центра было выделено 178 млн рублей в рамках социальных контрактов – материальной помощи для лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, была предоставлена 1 851 региональная субсидия на сумму более 650 млн рублей в рамках поддержки работодателей. Средства выделялись для оплаты труда и коммунальных услуг.

Также было проведено 25 мероприятий, среди которых международные форумы "Бизнес интуиция" и "Безопасность бизнеса", а также городские ярмарки "Горьковская ярмарка – 800" и "Осенний дар".

Предприниматели, обращавшийся в центр за консультациями, оценили деятельность организации на 4.76 балла.

СПРАВКА:

АНО "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" создана 21 июня 2019 года.

Задачей АНО "Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода" является продвижение мер государственной поддержки для предпринимательского сообщества. Деятельность центра направлена на оказание консультационных услуг по вопросам финансового планирования, маркетингового и информационного сопровождения, правового обеспечения субъектов МСП, а также на проведение образовательных мероприятий для субъектов МСП Нижегородской области.