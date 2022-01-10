Выручка муниципальных предприятий Нижнего Новгорода увеличилась на 786 млн рублей Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода предоставил результаты анализа финансово-экономической деятельности городских муниципальных предприятий за 9 месяцев 2021 года. Отчет был озвучен 24 января на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике, по экономике, промышленности и предпринимательству.

Выручка муниципальных предприятий за первые 9 месяцев 2021 года составила 3,9 млрд рублей, что на 786,5 млн рублей выше показателя за аналогичный период 2020 года, рассказала директор департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова.

В топ-5 по объему выручки вошли следующие муниципальные предприятия: "Единый центр муниципального заказа" (выручка 1,2 млрд рублей), "Ремонт и эксплуатация дорог" (выручка 833,4 млн рублей), "Нижегородэлектротранс" (выручка 668,7 млн рублей), "Нижегородское метро" (выручка 458,3 млн рублей) и "Коммунальное хозяйство" (выручка 194,3 млн рублей).

Совокупный убыток муниципальных предприятий сократился на 302 млн рублей и составил 169,7 млн рублей, что на 64% ниже показателей 2020 года.