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Житель Дзержинска лишился автомобиля из-за долгов по теплу и горячей воде

24 января 2022 14:21  [1] Общество

Фото: пресс-служба компании

Житель Дзержинска лишился автомобиля из-за долгов по теплу и горячей воде. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, сотрудники компании совместно со службой судебных приставов (ССП) изъяли легковой автомобиль Volvo у жителя Дзержинска.

Имущество было арестовано из-за задолженности порядка 140 тысяч рублей за отопление и горячую воду. Сейчас транспортное средство находится на штрафстоянке.
 
Чтобы вернуть машину автовладелец должен в течение 10 дней погасить долги, оплатить пени, госпошлину и исполнительский сбор ССП. Также должник обязан компенсировать услуги эвакуатора и нахождение автомобиля на штрафстоянке.

В противном случае транспортное средство будет продано на торгах, а часть денег направлена в счет погашения долга перед ресурсоснабжающей организацией.
 
"В отношении данного клиента было вынесено шесть судебных приказов. Задолженность росла, а платежей не поступало. Поэтому мы направили исполнительный документ в работу приставам. В очередной раз напоминаем жителям о необходимости своевременно оплачивать отопление и горячую воду и не доводить до ситуации, когда на имущество и банковские счета может быть наложен арест", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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Теги:
Дзержинск Т Плюс
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