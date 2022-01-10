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Бизнес

Банк "Открытие" обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ

24 января 2022 15:10  [68] Бизнес

Банк "Открытие" обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в "Бизнес-портале" — интернет и мобильном банке "Открытия" для бизнеса стали доступны новые услуги и сервисы.

В частности, клиентам предоставлена демоверсия, в которой можно протестировать самые популярные сервисы онлайн.

Демоверсия доступна по ссылке bp.open.ru без ввода реквизитов и личных данных. Любой желающий может посмотреть и оценить удобство работы со счетами, а также протестировать рублевые и валютные платежи, бизнес-карты, зарплатный проект или депозитные и кредитные продукты.

Добавлены инструменты для предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения.

Теперь в разделе "Налоги и взносы УСН" можно воспользоваться сервисом бесплатного расчета налогов, отрегулировать размер доходов для уплаты налога - добавить в расчет суммы из других банков, уменьшить доходы вручную, а также увидеть напоминания о предстоящих страховых взносах и платежах по УСН. Также можно подключить услугу "Открытая бухгалтерия". Она поможет вести учет, рассчитывать налоги и готовить декларации для ИП и малых предприятий.

Появились новые типы ордеров для обмена валют. Теперь не нужно постоянно отслеживать курс - достаточно выбрать нужные параметры сделки. Для онлайн-конверсии доступны расширенные функции — желаемая цена, стоп-цена, плавающая стоп-цена и принудительное исполнение сделки.

В мобильном банке доступен сервис перевода валютной выручки. Клиенты-экспортеры могут получать оплату от международных контрагентов в валюте и переводить ее с транзитного счета на расчетный. Поступившую сумму можно перевести в рубли — полностью или частично. А списать валютные средства, поступившие со своего валютного счета из другого банка, или вернуть их отправителю возможно через интернет-банк.

Со всеми обновлениями "Бизнес-портала" можно ознакомиться в дайджесте событий https://opendigest.ru/.

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Теги:
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