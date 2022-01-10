Перекладка водопровода на Московском шоссе обеспечила бесперебойное водоснабжение 19 домов и детсада Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перекладка водопровода на Московском шоссе обеспечила бесперебойное водоснабжение 19 домов и детсада. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского Водоканала.

Согласно информации, компания завершила масштабные работы по перекладке аварийного участка трубопровода диаметром 400 мм на Московском шоссе.

Решение о выведении его из эксплуатации, запитав ближайшие дома от другой ветки, было принято после обследования водопровода.

Отмечается, что перекладка была выполнена в рекордно короткие сроки – за 10 дней, после чего вновь проложенный трубопровод промыли и продезинфицировали для пуска его в работу.



"Работы осложнялись промерзанием грунта и наличием сторонних коммуникаций, - отметил начальник Сормовского водопроводного участка Денис Воробьев. - Однако восстановить водопровод было крайне важно. Перекладка аварийного участка позволила обеспечить так называемую закольцовку, чтобы гарантировать жителям бесперебойное водоснабжение, нормативные параметры давления и качества воды".



Работы по перекладке проводились двумя бригадами Сормовского водопроводного участка под руководством мастеров Алексея Кулагина и Дмитрия Багрова, без ограничения водоснабжения потребителей даже на период переключения на вновь проложенный водопровод.