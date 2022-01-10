Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 января 2022 15:42  [29] Депутаты исполнили мечту многодетной семьи из Нижнего Новгорода
24 января 2022 15:29  [46] Перекладка водопровода на Московском шоссе обеспечила бесперебойное водоснабжение 19 домов и детсада
24 января 2022 15:27  [48] Более 900 нижегородских госпабликов представлено в соцсетях
24 января 2022 15:15  [66] Капитальный ремонт кровли нижегородской гимназии №17 завершат к концу января
24 января 2022 14:49  [802] Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "Омикрона"
24 января 2022 14:21  [110] Житель Дзержинска лишился автомобиля из-за долгов по теплу и горячей воде
24 января 2022 14:12  [880] Девять нижегородских школ и два детсада закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ
24 января 2022 13:36  [119] Объём оказанных МФЦ услуг в Нижегородской области вырос на 25% в 2021 году
24 января 2022 13:22  [229] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 24 января
24 января 2022 12:26  [159] Горячая линия по вопросам оформления карт на бесплатное детское питание пройдёт в Нижнем Новгороде 27 января
Общество

Перекладка водопровода на Московском шоссе обеспечила бесперебойное водоснабжение 19 домов и детсада

24 января 2022 15:29  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перекладка водопровода на Московском шоссе обеспечила бесперебойное водоснабжение 19 домов и детсада. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского Водоканала.

Согласно информации, компания завершила масштабные работы по перекладке аварийного участка трубопровода диаметром 400 мм на Московском шоссе.

Решение о выведении его из эксплуатации, запитав ближайшие дома от другой ветки, было принято после обследования водопровода.

Отмечается, что перекладка была выполнена в рекордно короткие сроки – за 10 дней, после чего вновь проложенный трубопровод промыли и продезинфицировали для пуска его в работу.

"Работы осложнялись промерзанием грунта и наличием сторонних коммуникаций, - отметил начальник Сормовского водопроводного участка Денис Воробьев. - Однако восстановить водопровод было крайне важно. Перекладка аварийного участка позволила обеспечить так называемую закольцовку, чтобы гарантировать жителям бесперебойное водоснабжение, нормативные параметры давления и качества воды".

Работы по перекладке проводились двумя бригадами Сормовского водопроводного участка под руководством мастеров Алексея Кулагина и Дмитрия Багрова, без ограничения водоснабжения потребителей даже на период переключения на вновь проложенный водопровод.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph