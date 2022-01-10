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Общество

Суды Нижнего Новгорода за неделю рассмотрели более 240 дел по нарушению требований указа губернатора

24 января 2022 16:02  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суды Нижнего Новгорода за неделю рассмотрели более 240 дел по нарушению требований указа губернатора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

С 17 по 21 января 2022 года районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 247 дел об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ, касающихся неисполнения требований указа губернатора "О введении режима повышенной готовности".

Согласно информации, по итогам рассмотрения было назначено 45 штрафов организациям, должностным и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Вынесено 188 предупреждений, 1 юридическое лицо по решению суда приостановило деятельность.

СПРАВКА:

Ответственность за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП — от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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