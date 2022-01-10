Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга экономического потенциала регионов РФ Экономика

здание правительства региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга экономического потенциала регионов РФ. Об этом сообщает Фонд развития гражданского общества, который подготовил рейтинг экономического потенциала регионов РФ.

Рейтинг составлен на основании данных Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и опирается на три основных критерия: размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупную прибыльность предприятий и организаций субъекта.

По итогам третьего квартала 2021 года в первую десятку сильнейших регионов по экономическому потенциалу вошли Москва, ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область.

Нижегородская область вошла во вторую десятку. Рядом с ней также расположились Белгородская и Самарская области, Пермский край, Челябинская область, Краснодарский край, Калининградская область, Ленинградская область и Башкирия, Коми и Новосибирская область, Кемеровская область и Хабаровский край.

Глава ФоРГО Константин Костин отметил, что преимущество рейтинга "в его наглядности и объективном соответствии реальному положению дел".

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов замечает, что в представленном рейтинге были учтены показатели по итогам III-го квартала 2021 года. "Если учитывать, что в 2021 – юбилейном году в Нижегородской области наблюдался инвестиционный бум, то по итогам года можно ожидать повышение позиций региона в рейтинге", – предположил эксперт ФоРГО.