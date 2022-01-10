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Спектакль "Близость" с Татьяной Арнтгольц пройдет в Нижнем Новгороде 26 января. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, 26 января в ДК "ГАЗ" пройдет спектакль "Близость".
Отмечается, что спектакль приурочен к Татьяниному дню. Сюжет спектакля - извечная проблема непростых отношений и любовного треугольника.
"Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно новой жизни. К чему это приведёт? Предательство, ложь, обличение измены или попытка найти счастье, которое нам всем так необходимо", - отмечается в сообщении.
Режиссёр — Владимир Моташнёв
В ролях: Роман Маякин, Татьяна Арнтгольц, Андрей Чадов.
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