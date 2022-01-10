Спектакль "Близость" с Татьяной Арнтгольц пройдет в Нижнем Новгороде 26 января Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Спектакль "Близость" с Татьяной Арнтгольц пройдет в Нижнем Новгороде 26 января. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, 26 января в ДК "ГАЗ" пройдет спектакль "Близость".

Отмечается, что спектакль приурочен к Татьяниному дню. Сюжет спектакля - извечная проблема непростых отношений и любовного треугольника.

"Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно новой жизни. К чему это приведёт? Предательство, ложь, обличение измены или попытка найти счастье, которое нам всем так необходимо", - отмечается в сообщении.

Режиссёр — Владимир Моташнёв

В ролях: Роман Маякин, Татьяна Арнтгольц, Андрей Чадов.