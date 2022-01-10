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ТК "Нижегородский" решит проблему нехватки качественных овощей в области

24 января 2022 16:38  [80]

Госпрограмма развития российского сельского хозяйства включает в себя один важный пункт – импортозамещение. В разных регионах страны начинают свою работу различные производственные компании, целью которых является замещение импортной продукции отечественными товарами. В одном ряду с такими предприятиями находится и группа компаний «РОСТ», возглавляемая Сергеем Рукиным, которая построила тепличный комплекс в Нижнем Новгороде.

О работе ТК «Нижегородский»

Основанием для постройки ТК «Нижегородский» стала разработанная областью программа «Покупайте нижегородское». Основная цель данной программы – налаживание работоспособности местного хозяйства и предприятий, а также ориентир на региональное импортозамещение.

До возникновения ТК «Нижегородский» в области было только 26 гектаров защищенного грунта, в связи с чем регион значительно отставал в рамках производства овощной продукции. Поэтому Нижегородская область была вынуждена закупать овощи у других регионов и стран. После создания тепличного комплекса объем площади закрытого грунта вырос на целых 17 гектаров. По прогнозам министерства сельского хозяйства валовый сбор итоговой продукции составит в районе 14 тысяч тонн огурцов и 3 тысячи тонн томатов в год. Раньше Нижегородская область могла обеспечивать себя овощной продукцией всего лишь в объемах около 9 тысяч тонн овощей, которых не хватало для обеспечения населения региона, общая численность которого составляет более трех миллионов человек.

В текущее время штат сотрудников ТК «Нижегородский» составляет 170 сотрудников. При этом в планах комплекса расширить предприятие до 300 рабочих мест для населения города Бор и ближайших окрестностей. Тепличный комбинат входит в число самых крупных налогоплательщиков со всей области. Один из ключевых принципов работы ГК «РОСТ» — это социальная ориентированность.

Основная задача, которую ставит перед собой комплекс, заключается в том, чтобы вырастить вкусные, полезные и экологически чистые овощи. Для выращивания огурцов и томатов используются голландские технологии, комбинат работает на передовом компьютерном оборудовании, благодаря которому полностью автоматизирован процесс выращивания томатов и огурцов. У тепличного комбината есть свой энергоцентр, который включает в себя 3 котла и 9 газовых генераторов. С помощью энергоцентра поддерживается и регулируется система искусственного досвечивания растений. На «Нижегородском» комплексе обстоятельно занимаются вопросами экологии и безопасности производственного процесса.

Начало работы тепличного комплекса «Нижегородский» уже благоприятно отразилось в динамике инфраструктуры всего субъекта. Восполнен недостаток овощей, производимых в регионе, созданы новые рабочие места и значительно продвинулась работа в направлении импортозамещения. Появление комбината нормализует цены на качественные помидоры и огурцы в области.

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