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Общество

Владислав Атмахов: Экообразование подрастающего поколения - это путь к зелёному будущему

24 января 2022 17:06  [50] Общество

Представители ЛДПР в Нижегородской области организовали для детей и их родителей мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц. Сейчас изделия, созданные активистами ЛДПР и малышами, уже начали развешивать в парках Нижнего Новгорода. Вскоре они появятся в десятках скверов и других зелёных зонах Нижегородской области.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в НРО ЛДПР, подобные мастер-классы будут проводиться до конца зимы.

"В ЛДПР уверены: прививать любовь к природе необходимо с раннего возраста. Уделяя внимание обучению детей ответственному отношению к окружающей среде, мы создаём поколение, которое будет бережно относиться к растительному и животному миру. Экообразование населения - это путь к зелёному будущему", - отметил руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

По его словам, загрязнение лесов, водоёмов и воздуха, глобальное потепление и другие экологические проблемы – это последствия деятельности человека. Статистика звучит неутешительно: В ХIХ веке рост температуры составил около 0.1 градуса. Однако в последнее десятилетие он достиг, в среднем, 0.3 градуса в год.

"По данным экспертов, один житель России производит около 0,5 кг мусора в день. Насчитывают 11 миллионов свалок, занимающих 260 тысяч гектаров. По площади, это как три столицы России. Кроме того, 36 миллионов россиян живут в городах, где загрязнение воздуха превышает санитарные нормы в 10 раз", - продолжил нижегородский парламентарий.

"Мировое и российское правительство ведёт активную борьбу с этими проблемами, но здесь нужен комплексный подход. Одним из основных направлений должно стать экообразование населения", - сказал в заключение председатель комитета по экологии ЗС НО Владислав Атмахов.

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Теги:
ЛДПР Птицы Экология
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