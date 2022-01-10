Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 января 2022 18:50  [26] Ещё 38 млн рублей будет выделено системе здравоохранения Нижегородской области
24 января 2022 17:46  [106] Работы по строительству ФОКОТа в Ленинском районе возобновятся с наступлением теплой погоды
24 января 2022 17:32  [103] Около 1000 нарушений ПДД выявлено на переездах ГЖД в 2021 году
24 января 2022 17:06  [112] Владислав Атмахов: Экообразование подрастающего поколения - это путь к зелёному будущему
24 января 2022 16:32  [148] Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на туман
24 января 2022 16:02  [132] Суды Нижнего Новгорода за неделю рассмотрели более 240 дел по нарушению требований указа губернатора
24 января 2022 15:42  [154] Депутаты исполнили мечту многодетной семьи из Нижнего Новгорода
24 января 2022 15:29  [118] Перекладка водопровода на Московском шоссе обеспечила бесперебойное водоснабжение 19 домов и детсада
24 января 2022 15:27  [134] Более 900 нижегородских госпабликов представлено в соцсетях
24 января 2022 15:15  [124] Капитальный ремонт кровли нижегородской гимназии №17 завершат к концу января
Общество

Около 1000 нарушений ПДД выявлено на переездах ГЖД в 2021 году

24 января 2022 17:32  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В 2021 году на переездах Горьковской железной дороги выявлен 961 случай нарушения правил дорожного движения. Данный показатель на 22% больше по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

В частности, за 2021 год в границах Горьковской магистрали было зафиксировано 13 случаев столкновения автомобилей с поездами на переездах. Кроме того, один случай произошёл на территории, прилегающей к переезду. В данных происшествиях пострадал один человек.

По данным ГИБДД, все водители, совершившие правонарушения, были привлечены к административной ответственности.

Согласно информации, за прошедший год виновники дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях были оштрафованы в общей сложности на 5,7 млн рублей.

Для предотвращения аварий сотрудники ГЖД реализуют комплексную программу, в которую входят мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД ДТП Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph