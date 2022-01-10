Около 1000 нарушений ПДД выявлено на переездах ГЖД в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В 2021 году на переездах Горьковской железной дороги выявлен 961 случай нарушения правил дорожного движения. Данный показатель на 22% больше по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

В частности, за 2021 год в границах Горьковской магистрали было зафиксировано 13 случаев столкновения автомобилей с поездами на переездах. Кроме того, один случай произошёл на территории, прилегающей к переезду. В данных происшествиях пострадал один человек.

По данным ГИБДД, все водители, совершившие правонарушения, были привлечены к административной ответственности.

Согласно информации, за прошедший год виновники дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях были оштрафованы в общей сложности на 5,7 млн рублей.

Для предотвращения аварий сотрудники ГЖД реализуют комплексную программу, в которую входят мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности.