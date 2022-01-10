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Общество

Ещё 38 млн рублей будет выделено системе здравоохранения Нижегородской области

24 января 2022 18:50  [42] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 38 млн рублей планируется выделить системе здравоохранения Нижегородской области для дополнительных выплат при приеме медиков на работу. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

Андрей Макаров отметил, что вопрос кадров — главный в здравоохранении. Обновление медучреждений крайне важно, но без грамотных и ответственных медиков эта работа не даст того результата, на который мы рассчитываем. С начала пандемии значительно вырос объем финансирования, выделяемый на доплаты медработникам. Вместе с этим вырабатываются и новые инструменты поддержки. Дополнительные выплаты позволят привлечь в отрасль новые кадры, уверен председатель комитета по бюджету и налогам.

"Системные меры дополнительной поддержки медицинских работников в Нижегородской области начали внедряться с самого начала пандемии. В дополнение к федеральным мерам были выработаны и региональные, на которые удалось направить около миллиарда рублей. Все это позволило не только не допустить оттока кадров из отрасли, но и привлечь в нее новых специалистов. Для нас очень важно, что президент России Владимир Путин, правительство страны и Федеральное Собрание продолжают работу в этом направлении", – прокомментировал решение федерального правительства губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что в сентябре Нижегородская область уже получила дополнительное финансирование на выплаты медикам, участвующим в вакцинации, на сумму в почти 160 млн рублей.

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Теги:
Выплаты Здравоохранение Медицина и здоровье
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