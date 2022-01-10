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Общество

Евгений Люлин: "Нижегородская молодежь – мощная движущая сила, готовая менять жизнь к лучшему"

25 января 2022 10:37  [109] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем российского студенчества - с Татьяниным днем.

По его словам, студенческие годы – это особая пора взросления и становления личности, время открытий, свершений, накопления знаний, впечатлений, новых знакомств.

"Нижегородская молодежь – мощная движущая сила, готовая менять жизнь к лучшему, развивать и совершенствовать регион. Ваша энергия и целеустремленность позволяют воплощать самые смелые планы. 2021 год был особенным для Нижнего Новгорода и в этом большая заслуга наших студентов. Именно вы способствовали созданию уникальной праздничной атмосферы и эмоционального комфорта, оказывали помощь жителям и гостям города. Мы также гордимся научными, творческими и спортивными достижениями представителей нижегородского студенчества, уверено заявляющих о себе на областном, всероссийском и международном уровнях", - отметил председатель Заксобрания.

"Дорогие друзья, благодарю вас за активную жизненную позицию. Уверен, что ваш талант обязательно приведет к успеху, а полученные знания будут всегда востребованы. Желаю крепкого здоровья, интересной учебы, исполнения самых заветных желаний и веры в себя", - резюмировал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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