Бывший замначальника ИК №6 ФСИН по Нижегородской области осужден на три года Происшествия

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Бывший замначальника исправительной колонии №6 ГУ ФСИН России по Нижегородской области осужден на три года. Об этом сообщил источник в УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, подполковник внутренней службы обвинялся в получении денежных средств от посредника осужденного, отбывающего наказание в указанном выше пенитенциарном учреждении. Взамен он должен был обеспечить улучшение условий пребывания осужденного в исправительной колонии.

По материалам УФСБ России по Нижегородской области СУ СК России по региону было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, после чего замначальника колонии был уволен из ФСИН.

В конце 2021 года Приокский райсуд признал мужчину виновным в совершении преступления. Он был приговорен к 3 годам условно.