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Общество

Олег Лавричев: "Студенты – самая активная часть нашего общества"

25 января 2022 11:18  [68] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с днем российского студенчества - с Татьяниным днем.

По его словам, этот праздник, имеющий богатые традиции, уходит корнями во времена правления императрицы Елизаветы Петровны, которая 25 января 1755 года подписала указ об учреждении Московского университета. Покровительницей университета стала считаться святая мученица Татиана Римская, которую православная церковь почитает в этот день. Позднее Татьянин день стал днем всех студентов.

"Популярный в 19 веке праздник студентов в 20 веке, к сожалению, был почти забыт и включен в список памятных дат России только в 2005 году. И сегодня, как и более двух с половиной веков назад, этот замечательный праздник является символом молодости, целеустремленности и больших надежд", - отметил Олег Лавричев.

"Именно в студенческие годы закладывается основа карьеры каждого из вас, начинается ваш профессиональный рост. Приобретенные за это время знания и верные друзья останутся с вами на всю жизнь, где бы вы потом ни жили и чем бы ни занимались", - сказал он.

"Студенты – самая активная часть нашего общества. Вы яркие и самобытные, творческие и неформальные. Вам под силу одновременно и отлично учиться, и делать первые шаги в профессии, и участвовать в общественной жизни. Зачастую именно вы становитесь волонтерами, без помощи которых нам сегодня не обойтись", - говорится в поздравлении председателя Гордумы.

"Татьянин день – праздник не только студентов, но и преподавателей. Огонь знаний навечно охватил ваши сердца, и вы с радостью зажигаете его в новых поколениях ваших учеников. Вам, уважаемые педагоги, я желаю любознательных и ответственных студентов, которые будут стремиться к новым профессиональным вершинам, открытиям и изобретениям. Студентам мне хочется пожелать вдохновения, полета мысли и неутолимой жажды знаний! Ничего не бойтесь, будьте настойчивы, делайте ошибки и начинайте сначала! И тогда вас всегда будет ждать успех", - резюмировал Олег Лавричев.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники
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