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Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
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Общество

Свыше 33 тысяч вызовов за неделю поступило в службу "112" в Нижегородской области

25 января 2022 11:43  [1] Общество

Фото: сайт правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

С 17 по 23 января в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило 33901 обращение от жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

В частности, в службу газа поступило 193 вызова, в пожарную службу 190 звонков. В службу скорой помощи обращались 8631 раз, в полицию – 3482.

Начальник отдела центра обработки вызовов системы "112" Сергей Бучацкий отметил, что специалисты центра работают в круглосуточном режиме. Также он добавил, что зачастую на телефон 112 поступают повторные обращения. За неделю таких поступило больше 3 тысяч. Людям кажется, что их не услышали. Но это не так. Каждый звонок фиксируется системой и сразу отрабатывается.

Напомним, что для вызова экстренных оперативных служб существует единый номер "112", звонок бесплатный. Набрать номер "112" с мобильного телефона можно при отсутствии денежных средств на счету абонента, а также с телефона без SIM-карты. Главное, чтобы телефон находился в зоне действия сети любого оператора мобильной связи.

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Теги:
Безопасность Правительство Нижегородской области
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