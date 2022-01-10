В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
25 января 2022 12:01  [87] ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки
24 января 2022 18:46  [288] ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%
24 января 2022 18:21  [385] Президент ЛУКОЙЛа посетил Кстовский НПЗ
24 января 2022 15:10  [246] Банк "Открытие" обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ
24 января 2022 13:51  [337] "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" подвел итоги работы за 2021 год
24 января 2022 12:59  [319] Оператор билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе 1С-Битрикс
24 января 2022 10:18  [278] Бумажная или электронная: в "ТНС энерго НН" рассказали, какая квитанция удобнее
21 января 2022 18:34  [692] Гранты до 25 млн рублей могут получить нижегородские инновационные компании
21 января 2022 17:53  [646] ВТБ: спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть
21 января 2022 16:30  [621] ВТБ Лизинг возобновил работу по программе льготного лизинга дорожно-строительной техники
Бизнес

ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки

25 января 2022 12:01  [87] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ при поддержке ДОМ.РФ реализует сервис выдачи электронных закладных при оформлении ипотеки. Услуга позволит перевести кредитную сделку полностью в цифровой формат, без необходимости посещения клиентом офисов Росреестра и МФЦ. Реализация технологии завершится до конца второго квартала и будет доступна во всех регионах присутствия банка.

В рамках ипотечной сделки ВТБ сформирует для клиента необходимый пакет документов, который будет включать закладную в цифровом виде. Документы будут подписаны электронной подписью участников сделки и банка. Сотрудники направят их в Росреестр, который проведет регистрацию ипотеки и внесет сведения об электронной закладной. На финальном этапе она передается в ВТБ Специализированный депозитарий для хранения. Технологический партнёр банка по выпуску цифровых закладных – экосистема недвижимости "Метр квадратный".

После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимает обременение с объекта недвижимости в Росреестре. Далее клиент сможет без ограничения распоряжаться недвижимостью.

"Стратегическая задача ВТБ – обеспечить максимальную доступность своих продуктов и услуг в цифровом формате, включая сервисы для получения и обслуживания ипотечного кредита. Важным этапом стал переход на работу с электронными закладными. С момента запуска проекта в июле прошлого года мы уже выпустили около 8 тысяч таких закладных. Проект позволяет значительно упростить процесс оформления залога для заемщика, потому что исключает необходимость использования бумажного документа и посещения клиентом МФЦ как при получении ипотеки, так и на этапе ее полного погашения. Снятие обременения в Росреестре в этом случае происходит дистанционно, без участия заемщика", – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

"ДОМ.РФ активно внедряет цифровые процессы на ипотечном рынке. В декабре 2021 года вместе с Росреестром мы обеспечили выдачу первой в России электронной закладной с использованием технологии распределенных реестров. С ВТБ мы смогли совместно отработать процессы, устранить недочеты и сформировать эффективную модель выдачи электронных закладных, которая позволяет банку отказаться от выпуска "бумажных" закладных. Эта работа нацелена и на создание удобного цифрового рынка для всех его участников, и на увеличение объемов секьюритизации, которая позволяет банкам наращивать объемы жилищного кредитования", - отметил управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Ранее ВТБ выступил с инициативой создания на государственном уровне единого суперсервиса для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Новая платформа может в режиме "одного окна" предложить профессиональным участникам рынка и физическим лицам объединить все ситуации, связанные с поиском квартиры или дома, проведением сделки, подбором ипотеки, жилищным обслуживанием, оплатой налогов и т.д. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума "Финополис".

По его словам, реализация этого проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки. В ВТБ доля онлайн-заявок на получение ипотеки превысила 60% от их общего числа, сделки с электронной регистрацией занимают 64%, а в 2022 году банк увеличит этот показатель до 90%.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 2021 года банк выдал рекордный объем ипотеки: клиенты оформили свыше 347 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Прирост к 2020 году составил 28%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph