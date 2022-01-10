Как работает ломбард?

Популярность ломбардов растет с каждым днем. И в этом нет ничего удивительного, потому сотрудничать с ними намного выгоднее, чем с МФО.

Итак, ломбард – это организация, которая оказывает коммерческую деятельность. Тут можно получить займ под залог имущества на выгодных условиях. Процедура получения денег не отнимет много времени и не придется предоставлять документы с места работы, которые могут подтвердить заработок. Здесь представлена детальная информация по этому вопросу и каждый желающий сможет найти ответы на все поставленные вопросы.

Принципы работы ломбарда

Ломбарды не только выдают кредиты под залог каких-либо вещей, но еще и хранят заложенное имущество.

Клиент приходит в ломбард и приносит с собой вещь, которая останется в качестве залога. Он получает нужную сумму, а вещь остается в организации до тех пор, пока он не погасит долг и не сможет ее выкупить.

Вещь хранится в ломбарде, и как только должник вернет долг, он может снова ее использовать. Клиент ломбарда должен вернуть не только сумму долга, но и проценты вернуть. Проценты начинают начисляться сразу, и с каждым днем они будут выше. К примеру, человек пришел в ломбард и принес телевизор. За него ему дали 10-ть тысяч. В день будет начисляться 0,2%. В конце месяца он должен будет заплатить почти 11-ть тысяч.

Стоит отметить, что деятельность ломбарда полностью контролируется Центральным банком. Именно поэтому ломбард не может поднять процентную ставку и установить ее по собственному желанию. Ежегодно информация выкладывается на официальный сайт ЦБ, и каждый желающий с ней может ознакомиться.

К тому же, никто не имеет права штрафовать за просрочку платежа, а также назначать какие-то дополнительные платежи. Запрещается и комиссия, которая может быть назначена. Об этих нарушениях стоит сразу же сообщать в специальные организации. Смотреть список вещей, которые можно сдать в ломбард, можно на официальном сайте.

Что касается хранения имущества, то такие услуги ломбарды оказывают, но далеко не все. Данная услуга входит в отдельную категорию и деньги за хранение каких-то вещей платит именно клиент. Он оставляет свое имущество в ломбарде и ежемесячно выплачивает определенную сумму за то, чтобы специалисты смогли сохранить имущество.

К примеру, есть специальные меховые ломбарды. Подробнее тут. В них можно обратиться в том случае, если негде хранить шубы.

Меховые изделия помещаются в специальный меховой холодильник, где поддерживается оптимальная температура и влажность. И это очень удобно, потому что изделие прослужит намного дольше и моль до него не доберется. Если с имуществом что-то случиться, то ломбард будет обязан заплатить клиенту.

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