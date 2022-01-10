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Культура и отдых

Более 75 тысяч нижегородцев уже стали обладателями "Пушкинской карты"

25 января 2022 13:11  [27] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 75 тысяч нижегородцев уже стали обладателями "Пушкинской карты". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что в этом году номинал карты увеличился до 5 000 рублей, из которых 2 000 рублей с февраля можно будет потратить на посещение кинотеатров.

Сумму в 5000 рублей можно потратить в течение всего года в 113 культурных организациях региона, включая 64 учреждения на территории районов Нижегородской области, 32 частных учреждения и 1 учреждение федерального подчинения.

"В этом году возможности "Пушкинской карты" стали больше: с 1 февраля две тысячи из зачисленной на карту субсидии можно будет потратить на посещение кинотеатров. При этом оплатить билеты картой можно только при просмотре российских фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры и российского Фонда кино", - сказал губернатор.

Известно, что за весь период действия федеральной программы (с 1 сентября 2021 года) в Нижегородской области было продано свыше 53,5 тысячи билетов на сумму около 30 млн рублей.

Как отметила замминистра культуры региона Наталья Суханова, только за три недели этого года нижегородцы приобрели 7,8 тысячи билетов по "Пушкинской карте".

При этом наиболее популярными среди владельцев карты по-прежнему остаются Нижегородский академический театр драмы им. М. Горького, Нижегородский академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина и Нижегородский театр "Комедiя".

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Теги:
культура Молодежь
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