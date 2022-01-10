Игорь Гордеев исполнил мечту 6-летнего борчанина о поездке в Великий Устюг Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Шестилетний Егор Уральцев из поселка Большое Пикино городского округа город Бор побывал в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. О том, что мечтает об этой поездке, мальчик написал организаторам всероссийской акции "Ёлка желаний".

Его новогоднюю мечту исполнил депутат фракции "Единой России" Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Гордеев. Он поздравил семью мальчика с Новым годом и вручил туристическую путевку на поездку вместе с мамой в Великий Устюг. В ответ Егор поблагодарил депутата, прочитал для него новогоднее стихотворение и подарил сувенир, сделанный своими руками из природных материалов.

Егор вместе с мамой Натальей побывали в Великом Устюге. Они посетили Терем Деда Мороза, прошли по Тропе сказок, где встретились со знакомыми и любимыми сказочными персонажами. Егору подарили сладкий подарок и верительную грамоту на память о путешествии.

Наталья рассказала, что об акции семья узнала случайно, и не думали, что желание исполнится.

"Хочу еще раз поблагодарить за исполнение нашей мечты и возможность очутиться в сказке. Егор был просто счастлив, и даже морозная погода не помешала нашему волшебному путешествию. В свою очередь хочу пожелать всей вашей команде всяческих благ, удачи и процветания", - сказала она.

Напомним, в Нижегородской области проходит новогодняя акция "Ёлка желаний". Её цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В регионе к акции присоединился весь партактив, а также депутатский корпус "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Исполнение заявок, поданных на участие в акции в 2021 году, продлится до 28 февраля 2022 года.