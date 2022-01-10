За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 января 2022 14:29  [54] Игорь Гордеев исполнил мечту 6-летнего борчанина о поездке в Великий Устюг
25 января 2022 13:22  [101] Только двух девочек назвали Татьянами в Нижегородской области с начала года
25 января 2022 12:45  [520] Контрольно-надзорные органы проводят проверки в "Школе 800"
25 января 2022 12:41  [151] Еще более 640 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки
25 января 2022 12:10  [123] Горячая линия по вопросам работы нижегородского Навигатора допобразования пройдёт 27 января
25 января 2022 11:43  [173] Свыше 33 тысяч вызовов за неделю поступило в службу "112" в Нижегородской области
25 января 2022 11:18  [136] Олег Лавричев: "Студенты – самая активная часть нашего общества"
25 января 2022 11:11  [178] Великобритания отменила карантин для туристов из России
25 января 2022 10:37  [147] Евгений Люлин: "Нижегородская молодежь – мощная движущая сила, готовая менять жизнь к лучшему"
25 января 2022 10:20  [214] Семь больниц Нижегородской области частично закрыты на карантин по COVID-19
Общество

Игорь Гордеев исполнил мечту 6-летнего борчанина о поездке в Великий Устюг

25 января 2022 14:29  [54] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Шестилетний Егор Уральцев из поселка Большое Пикино городского округа город Бор побывал в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. О том, что мечтает об этой поездке, мальчик написал организаторам всероссийской акции "Ёлка желаний".

Его новогоднюю мечту исполнил депутат фракции "Единой России" Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Гордеев. Он поздравил семью мальчика с Новым годом и вручил туристическую путевку на поездку вместе с мамой в Великий Устюг. В ответ Егор поблагодарил депутата, прочитал для него новогоднее стихотворение и подарил сувенир, сделанный своими руками из природных материалов.

Егор вместе с мамой Натальей побывали в Великом Устюге. Они посетили Терем Деда Мороза, прошли по Тропе сказок, где встретились со знакомыми и любимыми сказочными персонажами. Егору подарили сладкий подарок и верительную грамоту на память о путешествии.

Наталья рассказала, что об акции семья узнала случайно, и не думали, что желание исполнится.

"Хочу еще раз поблагодарить за исполнение нашей мечты и возможность очутиться в сказке. Егор был просто счастлив, и даже морозная погода не помешала нашему волшебному путешествию. В свою очередь хочу пожелать всей вашей команде всяческих благ, удачи и процветания", - сказала она.

Напомним, в Нижегородской области проходит новогодняя акция "Ёлка желаний". Её цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В регионе к акции присоединился весь партактив, а также депутатский корпус "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Исполнение заявок, поданных на участие в акции в 2021 году, продлится до 28 февраля 2022 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Новый год Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph