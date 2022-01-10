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Общество

Депутаты ЗС НО предлагают внести изменения в законодательство о вывозе ТКО

25 января 2022 15:00  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты ЗС НО предлагают внести изменения в законодательство о вывозе твердых коммунальных отходов и строительного мусора. Об этом стало известно по итогам совещания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Согласно информации, совещание провел председатель комитета регионального парламента по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов. Инициатором обсуждения стал председатель комитета Заксобрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Дмитрий Бедняков. В совещании также приняли участие депутаты регионального парламента, представители правительства области, руководители двух организаций – региональных операторов по обращению с ТКО.

От жителей Канавинского района неоднократно поступали многочисленные обращения по вопросу нарушений при организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода совместно с региональным оператором ООО "Нижэкология-НН" провели анализ существующих проблем по содержанию контейнерных площадок и причин образования несанкционированных свалок мусора рядом с контейнерными площадками.

Так, в настоящее время установлены основные проблемы образования несанкционированных свалок мусора рядом с контейнерными площадками. Это несанкционированный сброс мусора вне специально отведенных мест: мусор складируется не в контейнеры или бункеры-накопители, предназначенные для сбора и крупногабаритных отходов (КГО), а рядом с ними. Вывоз данных отходов региональный оператор не осуществляет. В результате на контейнерных площадках, которые ранее были очищены от мусора, регулярно образуются новые несанкционированные свалки.

Другая проблема – вывоз строительного мусора и растительных отходов, неправомерно сброшенных на территориях контейнерных площадок и около них.

"Вместе с коллегами мы обсудили серьезные проблемы с содержанием контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, иногда доходящие по масштабам до образования несанкционированных свалок около жилых домов. Мы предложили участникам совещания подготовить обстоятельные предложения по изменениям, которые необходимо внести в федеральное и региональное законодательство. Работа комитета по решению проблем ЖКХ и благоустройства, связанная с уборкой территорий и организацией вывоза мусора, будет продолжена", - отметил депутат Владимир Беспалов.

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Теги:
Законодательное собрание Мусор
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