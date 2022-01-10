В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
25 января 2022 16:14  [20] "Открытие Капитал" предоставил мезонинное финансирование "Сатурн - Управление активами"
25 января 2022 16:07  [43] Нижегородские экспортеры смогут вернуть до 70% потраченных на омологацию средств
25 января 2022 15:51  [85] Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек
25 января 2022 12:01  [129] ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки
24 января 2022 18:46  [302] ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%
24 января 2022 18:21  [410] Президент ЛУКОЙЛа посетил Кстовский НПЗ
24 января 2022 15:10  [261] Банк "Открытие" обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ
24 января 2022 13:51  [355] "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" подвел итоги работы за 2021 год
24 января 2022 12:59  [333] Оператор билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе 1С-Битрикс
24 января 2022 10:18  [290] Бумажная или электронная: в "ТНС энерго НН" рассказали, какая квитанция удобнее
Бизнес

Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек

25 января 2022 15:51  [85] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Количество подписчиков телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превысило отметку в 300 тысяч человек. Сегодня это самый крупный канал России в категории экономика по данным Telegram Analytics. Средний охват одного поста – 80 тысяч просмотров. Популярность каналу обеспечивают профессиональная аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ Капитал Инвестиции, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки, инвестиционные идеи и подборки наиболее перспективных бумаг, как на российском, так и на международных рынках.

ВТБ Мои Инвестиции – это официальный канал ВТБ Капитал Инвестиции, бизнеса, который занимает лидирующие позиции на рынке управления капиталом в России. Сегодня под управлением ВТБ Капитал Инвестиции – 4,4 трлн рублей клиентских активов.

"Мы постарались через телеграм-канал дать широкому кругу инвесторов доступ к профессиональной экспертизе и аналитике высокого качества, которая ранее была доступна только нашим крупным клиентам. Сегодня, в период высокой волатильности на рынках, мы видим, что для людей особенно важен экспертный взгляд и качество информации, они стали более тщательно подходить к выбору ее источников. Нам доверяют, мы делаем востребованную рынком историю, будем и дальше развивать канал, пробуя новые форматы, доступные в Telegram", - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Канал ВТБ Мои Инвестиции был запущен осенью 2019 г. Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ Капитал Инвестиции активно работают по данному направлению, развивая также бесплатную Школу инвестора ВТБ, организуя регулярные обучающие онлайн-конференции два раза в неделю, в том числе с представителями эмитентов. В телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции также еженедельно проходят войсчаты с экспертами ВТБ Капитал Инвестиции, в рамках которых любой желающий может в прямом эфире задать свой вопрос и пообщаться с инвестиционными консультантами, аналитиками и другими специалистами.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph