Нижегородские экспортеры смогут вернуть до 70% потраченных на омологацию средств Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские экспортеры смогут вернуть до 70% потраченных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и омологацию средств. Об этом сообщили в правительстве региона.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, часто продукция потенциальных экспортеров по тем или иным критериям не соответствует требованиям зарубежных рынков и нуждается в некоторой доработке.

"Для этого компаниям необходимо проводить дорогостоящие исследования и вкладывать дополнительные деньги в совершенствование и сертификацию продукции, в приведение ее к необходимым стандартам или требованиям зарубежных заказчиков, то есть проводить омологацию. Благодаря мере поддержки, разработанной Минпромторгом России, нижегородские компании смогут вернуть до 70 процентов затрат на НИОКР и омологацию продукции, предназначенной для поставок на внешние рынки", - сказал он.

Отмечается, что такой механизм поддержки дает возможность получить компенсацию по проектам со сроком реализации до 36 месяцев в случае, если НИОКР или омологация по экспортному проекту уже были выполнены до подачи заявки.

"Важно, что Минпромторг России разрабатывает такие меры поддержки, которые помогают создавать новую конкурентоспособную продукцию, что, в свою очередь, значительно повышает шансы региональных компаний на выход или укрепление позиций на внешних рынках. Всего на финансирование программы в текущем году из федерального бюджета выделено 5,5 миллиарда рублей, и у нижегородцев хорошие шансы получить часть этой поддержки", - отметил Максим Черкасов.

Итоговый реестр получателей субсидий и лист ожидания будут утверждены до 25 марта 2022 года.

Напомним, что наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".