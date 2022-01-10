За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
25 января 2022 16:14  [29] "Открытие Капитал" предоставил мезонинное финансирование "Сатурн - Управление активами"
25 января 2022 16:07  [49] Нижегородские экспортеры смогут вернуть до 70% потраченных на омологацию средств
25 января 2022 15:51  [89] Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек
25 января 2022 12:01  [129] ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки
24 января 2022 18:46  [303] ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%
24 января 2022 18:21  [410] Президент ЛУКОЙЛа посетил Кстовский НПЗ
24 января 2022 15:10  [261] Банк "Открытие" обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ
24 января 2022 13:51  [355] "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" подвел итоги работы за 2021 год
24 января 2022 12:59  [333] Оператор билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе 1С-Битрикс
24 января 2022 10:18  [290] Бумажная или электронная: в "ТНС энерго НН" рассказали, какая квитанция удобнее
Бизнес

Нижегородские экспортеры смогут вернуть до 70% потраченных на омологацию средств

25 января 2022 16:07  [49] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские экспортеры смогут вернуть до 70% потраченных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и омологацию средств. Об этом сообщили в правительстве региона.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, часто продукция потенциальных экспортеров по тем или иным критериям не соответствует требованиям зарубежных рынков и нуждается в некоторой доработке.

"Для этого компаниям необходимо проводить дорогостоящие исследования и вкладывать дополнительные деньги в совершенствование и сертификацию продукции, в приведение ее к необходимым стандартам или требованиям зарубежных заказчиков, то есть проводить омологацию. Благодаря мере поддержки, разработанной Минпромторгом России, нижегородские компании смогут вернуть до 70 процентов затрат на НИОКР и омологацию продукции, предназначенной для поставок на внешние рынки", - сказал он.

Отмечается, что такой механизм поддержки дает возможность получить компенсацию по проектам со сроком реализации до 36 месяцев в случае, если НИОКР или омологация по экспортному проекту уже были выполнены до подачи заявки.

"Важно, что Минпромторг России разрабатывает такие меры поддержки, которые помогают создавать новую конкурентоспособную продукцию, что, в свою очередь, значительно повышает шансы региональных компаний на выход или укрепление позиций на внешних рынках. Всего на финансирование программы в текущем году из федерального бюджета выделено 5,5 миллиарда рублей, и у нижегородцев хорошие шансы получить часть этой поддержки", - отметил Максим Черкасов.

Итоговый реестр получателей субсидий и лист ожидания будут утверждены до 25 марта 2022 года.

Напомним, что наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph