Государственный веткабинет открылся в посёлке Ждановский Кстовского района Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Десятый государственный ветеринарный кабинет открылся в Нижегородской области - в посёлке Ждановский Кстовского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов, веткабинеты, в отличие от госветклиник, располагаются в местах с хорошей транспортной развязкой, что позволяет повысить доступность ветеринарных услуг.

В новом кабинете имеется новейшее оборудование для проведения лабораторной и инструментальной диагностики, хирургических вмешательств разной степени сложности и терапевтического лечения.

Также здесь владельцы животных смогут получить консультации и сделать своим питомцам прививки. Например, вакцинация от бешенства проводится в госветкабинетах бесплатно. Также для организации противоэпизоотических мероприятий сельскохозяйственных животных Кстовского района здесь находится ветеринарный пункт и склад для хранения биопрепаратов

Стоит отметить, что при веткабинете есть и аптека, где можно купить корма для домашних животных и зооаксессуары.

Кроме того, в веткабинете проводится бесплатная регистрация в системах ФГИС "Меркурий" и ИС "Цербер" для предпринимателей, занимающихся хранением и реализацией товаров животного происхождения.

Список государственных ветеринарных кабинетов на территории Нижегородской области:

- Автозаводский район, ул. Веденяпина, 8; тел.: 8−987−751−57−22

Время работы: пн. - пт. 11:00−19:00, сб. 8:00−16.00

- Сормовский район, ул. Д. Павлова, 13; тел.: 8−987−390−80−62

Время работы: пн. - чт. 11.00−19.00, пт. - сб. 10.00−18.00

- Ленинский район, пр. Ленина, 45; тел.: 258−02−48

Время работы: пн. - вс. 10:00−19:00

- г. Дзержинск, Октябрьская, 6; тел.: 8−952−447−89−89

Время работы: ср. - вс. с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

- г. Кстово, 3-й микрорайон, 23; тел.: 8−831- 457−57−55

Время работы: пн. - пт. с 09:00 до 19:00, сб. с 9:00 до 17:00, вс. с 9:00 до 16:00

- г. Кстово, пос. Ждановский, ул. Школьная, 22; тел. 8-8312-457-57-55

Время работы: пн. - чт. 8:00−17:00, пт. 8:00−16:00

- г. Арзамас, ул. Ленина, 18, пом. 16; тел.: 8−986−753−10−03

Время работы: вт. - пт. с 8:00 до 17:00, сб. с 8:00 до 16:00, вс. с 9:00 до 15:00

- г. Шахунья, Яранское шоссе, 10; тел. 8−831−522−40−02

Время работы: пн. - пт. 8:00−17:00, сб. 8:00−14:00

- г. Бор, ул. М. Горького, 104, пом. 10; тел. 8-920-008-49-38

Время работы: пн. - пт. 9:00−18:00, сб. 8:00−14:00

- г. Балахна, пр. Дзержинского, 44; тел. 8-952-469-30-20

Время работы: пн. - пт. 8:00−17:45