Глеб Никитин: "Более 650 мероприятий прошло в "Высоте" за год работы" Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Первому в Нижегородской области Молодежному центру "Высота" 25 января 2022 года исполнился ровно год со дня открытия.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, центр стал востребованной площадкой для проведения различных мероприятий.

"За год в "Высоте" прошло 650 мероприятий, а команда молодёжного центра реализовала более 45 образовательных, творческих, медийных проектов. Центр быстро вышел на уровень страны и стал базой реализации федеральных проектов - всероссийских финалов "Российской студенческой весны" и "Большой перемены" для студентов профессиональных образовательных организаций", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, концепция молодежного центра была представлена на Совете по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области в 2019 году. Глава региона поддержал идею создания молодежного объединения, задача которого - популяризация бренда Нижегородской области как привлекательного и перспективного региона для жизни и самореализации молодежи.

"Очень важно, что создание молодежного центра было инициативой самой молодежи. Это позволило сразу насытить его жизнью. На постоянной основе здесь работают проектные офисы "Молодежное проектирование", "Точки роста", "Loft и молодежный ивент", "Взаимодействие с НКО и партнерами". Также центр является первой ресурсной площадкой для творческой молодежи региона в рамках создания Арт-резиденции Нижегородской области", - добавил Глеб Никитин.