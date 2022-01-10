В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 января 2022 года
Рециркулятор
Новости партнеров

Дефицит витамина D - причины и последствия

25 января 2022 18:57  [38]

Витамин D необходим для здоровья костей и, следовательно, для гармоничного развития. Недостаток витамина D - распространенная проблема, с которой сталкиваются как дети, так и взрослые, и пожилые люди. Она может вызвать серьезные последствия и дисфункцию, достаточную для здоровья.

Причины дефицита

Витамин D естественным образом вырабатывается в организме каждого человека. Название "солнечный" было дано именно потому, что ультрафиолетовые лучи способствуют его усвоению клетками, таким образом, участвуя в гармонизации процессов, происходящих в организме человека. Следовательно, можно обеспечить оптимальное потребление этого питательного вещества только на солнце в течение примерно 15-20 минут.

Однако витамин D можно получить, употребляя определенные категории продуктов. Например, потребление рыбы, натуральных молочных продуктов и некоторых видов злаков является богатым источником солнечных витаминов.

Когда потребление этих продуктов не покрывает ежедневные потребности или когда пребывание на солнце ограничено и достигается неправильно, можно говорить о дефиците. Дефицит также может возникнуть из-за перебоев работы внутренних органов, например, неспособности почек преобразовывать витамин D в его активную форму, что довольно часто встречается у пожилых людей. .

Таким образом, к факторам риска относятся такие заболевания, как болезнь Крона, муковисцидоз и целиакия. Люди с ожирением или темной кожей также чаще испытывают симптомы дефицита витамина D.

Недостаток витамина D - последствия

Дефицит витамина D можно диагностировать, анализируя 25-гидрокси, но он также имеет ряд симптомов, которые могут облегчить обнаружение. Несомненно то, что дефицит является причиной значительного дисбаланса в организме и требует надлежащего лечения.

К последствиям дефицита витамина D относятся следующие эффекты:

  • Остеопороз

    • В результате дефицит витамина D чреват остеопорозом.

  • Повышенная инсулинорезистентность

    • Витамин солнца активно участвует в состояниях, связанных с метаболическим синдромом, поэтому его недостаток может повысить инсулинорезистентность.

  • Потеря веса

    • У людей с избыточным весом одной из причин этой проблемы может быть снижение способности усваивать витамин D.

Витамин D очень нужен организму для правильного функционирования, если не хватает солнца, можно принимать в виде капель, а также пересмотреть свое ежедневное меню.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph