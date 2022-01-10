Дефицит витамина D - причины и последствия

Витамин D необходим для здоровья костей и, следовательно, для гармоничного развития. Недостаток витамина D - распространенная проблема, с которой сталкиваются как дети, так и взрослые, и пожилые люди. Она может вызвать серьезные последствия и дисфункцию, достаточную для здоровья.

Причины дефицита

Витамин D естественным образом вырабатывается в организме каждого человека. Название "солнечный" было дано именно потому, что ультрафиолетовые лучи способствуют его усвоению клетками, таким образом, участвуя в гармонизации процессов, происходящих в организме человека. Следовательно, можно обеспечить оптимальное потребление этого питательного вещества только на солнце в течение примерно 15-20 минут.

Однако витамин D можно получить, употребляя определенные категории продуктов. Например, потребление рыбы, натуральных молочных продуктов и некоторых видов злаков является богатым источником солнечных витаминов.

Когда потребление этих продуктов не покрывает ежедневные потребности или когда пребывание на солнце ограничено и достигается неправильно, можно говорить о дефиците. Дефицит также может возникнуть из-за перебоев работы внутренних органов, например, неспособности почек преобразовывать витамин D в его активную форму, что довольно часто встречается у пожилых людей. .

Таким образом, к факторам риска относятся такие заболевания, как болезнь Крона, муковисцидоз и целиакия. Люди с ожирением или темной кожей также чаще испытывают симптомы дефицита витамина D.

Недостаток витамина D - последствия

Дефицит витамина D можно диагностировать, анализируя 25-гидрокси, но он также имеет ряд симптомов, которые могут облегчить обнаружение. Несомненно то, что дефицит является причиной значительного дисбаланса в организме и требует надлежащего лечения.

К последствиям дефицита витамина D относятся следующие эффекты:

Остеопороз

В результате дефицит витамина D чреват остеопорозом. Повышенная инсулинорезистентность

Витамин солнца активно участвует в состояниях, связанных с метаболическим синдромом, поэтому его недостаток может повысить инсулинорезистентность. Потеря веса У людей с избыточным весом одной из причин этой проблемы может быть снижение способности усваивать витамин D.

Витамин D очень нужен организму для правильного функционирования, если не хватает солнца, можно принимать в виде капель, а также пересмотреть свое ежедневное меню.

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