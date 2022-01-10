Как выбрать спальный гарнитур?

Спальня – комната, в которой человек отдыхает после тяжелого рабочего дня. Чтобы в ней было комфортно и уютно, нужно ее правильно обставить. Оформлять ее нужно с соблюдением стилевых решений и обращать внимание на советы специалистов. Не стоит сбрасывать со счетов и собственные вкусовые предпочтения. В некоторых случаях они могут сыграть ключевую роль. Давайте попробуем разобраться, как выбрать спальный гарнитур https://www.divano.ru/catalog/korpusnaya-mebel/spalni/.

На какие критерии обратить внимание при выборе?

Не так просто выбрать спальный гарнитур, как кажется. Спальня считается комнатой отдыха, и мебель должна быть подобрана с учетом всех заявленных требований. В ней должно быть комфортно и, придя после тяжелого рабочего дня, у человека должно получиться в ней расслабиться.

Создать расслабляющую обстановку сложно. Но если подойти к выбору правильно, то результат будет отличным. Кто-то предпочитает покупать каждый элемент отдельно. А кто-то не хочет мучиться и покупает комплект, который идеально впишется в интерьер. Многие дизайнеры советуют обратить внимание на гарнитур, потому что такое решение смотрится стильно и практично. В результате в комнате есть все необходимое и не нужно ломать голову над тем, что еще стоит добавить.

В специализированных магазинах представлены разнообразные варианты спальных гарнитуров от разных производителей. Все они хороши по-своему и имеют какие-то недостатки. Но как сделать правильный выбор и не пожалеть о покупке?

Первым делом стоит измерить свою спальню. Гарнитур должен идеально вписываться в комнату. Если комната вытянутая и имеет прямоугольную форму, то лучше купить мебель, которая идеально встанет около самой длинной стены. Следовательно, шкаф должен быть большой и вместительный.

В случае, если комнатка маленькая, то не стоит покупать все подряд. Бывают случаи, когда приходится остановиться только на кровати и прикроватных тумбочках. Маленькая комната – не приговор. Выбирать стоит те предметы мебели, которые будут вытянуты в высоту, а не вширь. Можно купить навесные шкафы или обратить внимание на полки, которые можно разместить над кроватью.

Дверной проем должен остаться свободным. Мебель должна быть размещена таким образом, чтобы она не мешала свободному передвижению по комнате.

Правильная расстановка мебели позволит приукрасить комнату и визуально увеличить ее размеры. К примеру, светлая мебель будет идеально смотреться в помещение любых размеров. Если комната маленькая, то она будет выглядеть намного просторнее. В маленькой комнате абсолютно не будет смотреться темная мебель и текстиль. Она сузит комнату, и получится ощущение сжатости.

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