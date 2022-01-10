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Профессиональная химчистка мягкой мебели

25 января 2022 19:07  [42]

Сложно представить современное жилое пространство без мягкой мебели. Она функциональна, многообразна, отличается различным стилевым исполнением, создает должный комфорт с уютом. Каждый человек, направляясь с работы домой, мечтает устроиться в любимом кресле, на диване с любимой книжкой, просто отдохнуть. Но с течением времени внешнее оформление предметом интерьера существенно ухудшается, загрязняется. На помощь придут профессиональные услуги химчистки, заказать которые удобно на https://uborkin.com.ua/ru/chistka-mebeli.

Особенности

Человек любыми доступными способами стремится максимально продлить срок эксплуатации полюбившейся и такой привычной мягкой мебели. Однако бытовые усилия далеко не всегда дают ожидаемый результат. Предметы интерьера:

  • усиленно изнашиваются;
  • теряют изначальную презентабельность;
  • нередко издают малоприятный запах.

Но на этом неприятные моменты только начинаются. Опасность кроется в том, что в мягких наполнителях, обивочных материалах часто поселяются микроорганизмы. Ярким и часто встречающимся примером является пылевой клещ, вызывающий сильные аллергические реакции. И только профессиональная химчистка помогает справляться со всеми обозначенными моментами одним действием.

Специализированная компания в своей работе применяет соответствующие средства, которые разделены по категориям с учетом особенностей обивочных полотен. Так создается правильный и щадящий, но одновременно с тем действенный уход предметам интерьера. После чистки они приятно удивляют:

  • внешним презентабельным видом;
  • яркими красками и четкими рисунками;
  • приятным запахом;
  • ощутимой свежестью.

Но неоспоримое преимущество обработки мягкой мебели в условиях профессиональной химчистки заключается в обезвреживании вредоносных микроорганизмов.

Процедура химчистки осуществляется по установленному регламенту. Изначально представители компании осматривают изделие, уточняют свойства имеющегося материала, подлежащего обработке. Далее выбираются соответствующие чистящие составы. После этого выводятся видимые крупные пятка, остатки грязи выбранным веществом.

На следующем этапе применяются пятновыводители, щадящим методом действующие на ткани. С целью устранения используемых компонентов проводится экстракторная очистка, при которой нейтрализуются все растворившиеся остатки грязи. В такой способ быстро выводятся въевшиеся пятна, а обивка приобретает прежний вид.

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