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Общество

Строительство центра культурного развития в Арзамасе будет завершено к 2023 году

26 января 2022 09:07  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Строительство центра культурного развития в Арзамасе будет завершено к 2023 году. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на объекте.

Отмечается, что в совещании приняли участие первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, глава Арзамаса Александр Щелоков и генеральный директор ЗАО "СМУ-77" Владимир Молоканов.

Арзамасский музыкальный колледж в этом году отметит 60-летие, основные юбилейные мероприятия запланированы на осень. На ремонт и реконструкцию основного здания колледжа из федерального и областного бюджетов выделены средства - 122,6 млн рублей. На данный момент завершен демонтаж, обновлена кровля, потолок обшит огнезащитным картоном, идет восстановление коммуникационных систем.

Кроме того, в 2022 году для колледжа за счёт федеральных средств будут закуплены новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта "Культура". Ремонтные работы в основном здании колледжа не остановили образовательный процесс - пока занятия проходят в детских музыкальных школах и городском доме культуры.

"Ремонтные работы и строительство – это всегда очень сложный процесс, возникновение непредвиденных задач и вопросов - обычное дело. И находить на них ответы гораздо эффективнее, находясь непосредственно на самих объектах", - отметила Наталья Суханова.

Также участники совещания побывали на площадке строительства Центра культурного развития (ЦКР) на пересечении улиц Молодежной и Матросова. На возведение объекта выделено около 385 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

"Сейчас уже завершены работы по устройству основания фундаментов, идет бетонирование стен подвала и колонн. К 2023 году у арзамасцев появится новый культурный центр площадью более 6 тысяч квадратных метров, где будет место для творческой, клубной, концертной деятельности, а также зрительный зал на 500 мест", - сообщила Наталья Суханова.

"Строительство центра культурного развития - это и задача в рамках кластера "Арзамас-Саров-Дивеево", и необходимость появления в городе современного самостоятельного Дома культуры вместо арендуемого у завода ДК "Темп". В его функционал будут включены как общегородские задачи, так и, что не менее важно, потребности огромных жилых микрорайонов, лишенных культурно-досуговых центров много лет", - подчеркнул Александр Щелоков.

Напомним, согласно проекту в здании ЦКР будут созданы спортивная и культурная зоны, зрительный зал и эстрада, оборудованная киноэкраном и подъемными механизмами для монтажа декораций и занавеса. На первом этаже разместится выставочный зал, на втором – вокальная студия, конференц-зал и хореографический класс, на третьем планируется оборудовать помещения для клубов по интересам.

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Теги:
Арзамас культура
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