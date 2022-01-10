Четыре повода, чтобы купить покрывало

Кто-то покупает покрывало для пикника, а кто-то для дивана, кто-то для кровати, а кто-то для того, чтобы пойти с ним летом на пляж. И для все этих целей производители могут вам предложить идеально подходящие варианты. Ведь для каждой из них изделие должно иметь свои параметры, такие как размер, сырье изготовления и конечно же, внешний вид. В этой статье опишем, какие покрывала годятся для тех или иных целей.

Покрывало для пикника и просто походов на природу прежде всего должно иметь большой размер. Его можно использовать не только для того, чтобы расстилать на траву, но и для того, чтобы им укрыться во время случайно начавшегося дождя или порыва ветра. Также для изделия, которое вы планируете использовать на улице, важно сырье изготовления. Вещь должна быть устойчива к износу и при этом хорошо отстирываться от пятен. Такими свойствами обладают лишь материалы, в составе которых большой процент искусственных волокон. Так что покрывала из акрила или флиса для отдыха на природе подойдут больше других.

Совсем с другими характеристиками стоит выбирать текстиль для использования в помещении, то есть, для дивана или кровати. Состав волокон в них может быть как натуральный, так и синтетический. Для таких покрывал важен дизайн, который должен гармонично вписываться в интерьер. Стираются они не так часто, как уличные модели, поэтому в составе может быть и хлопок, и шерсть. А эти натуральные волокна, как известно, очень капризны в уходе. И те, и другие могут дать сильную усадку и плохо отстирываться от грязи. Купить покрывало вот здесь вы сможете со смешанным составом, где 50% натуральных и 50% искусственных волокон. Такие модели отличаются практичностью и прекрасными согревающими свойствами. Для тех, кто любит пользоваться натуральными вещами, они понравятся гораздо больше, чем модели на 100% из полиэстера.

Для пляжа часто покупают тонкие жаккардовые модели. Они достаточно плотные, поэтому в полотно не забивается песок. В тоже время, на них комфортно лежать на траве или на песке. В магазинах предлагают как цветные, так и однотонные варианты. Размер большой или средний. А вот светлый цвет или бахрома в них не приветствуются. Первое - с точки зрения практичности, второе, как лишний элемент, в который будет сильно забиваться песок.

Любой из описанных вариантов покрывал вы сможете найти в интернет-магазине domasniy.com.ua. Ассортименты сайтов обычно предлагают гораздо больше интересных как по качеству, так цене и внешнему виду модели. Покупателю достаточно полистать несколько страниц или отфильтровать на сайте нужные покрывала по характеристикам и оформить заказ через корзину. Доставку же любой онлайн-продавец сделает вам уже через несколько дней в любую точку Украины по указанному адресу.

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