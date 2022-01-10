Бутик посуды Empire Hall

Бутик Empire Hall предлагает купить элитную посуду, постельное белье, текстиль. Наш бутик создан для всех, кто ценит уютную обстановку дома и искусство сервировки.

Вы можете посетить не только наш розничный магазин в Харькове, но и интернет магазин посуды на сайте empirehall.com.ua.

У нас представлены коллекции европейского и американского фарфора и посуды. Вы сможете выбрать у нас и подарки для себя и своих близких. А еще можно купить различные статуэтки, предметы для украшения интерьера, товары для сна и отдыха и многое другое.

Почему выбирают наш бутик

Мы предлагаем изящные изделия, которые украсят праздничный стол, создадут обстановку торжественности и шика. У нас вы можете купить посуду:

из белоснежного фарфора;



кристально прозрачного хрусталя;



прочной стали.



В нашем ассортименте есть и текстиль из натуральных материалов. Невесомый пух, тончайший хлопок, шелк и батист делают домашние текстильные вещи и постельное белье очень нежным, приятным и комфортным для сна.

В нашем интернет магазине вы можете познакомиться с ассортиментом всех вещей и прикоснуться к совершенству. У нас есть самые элитарные вещи для дома, которые прослужат много лет и станут достойным украшением вашего дома.

Также у нас вы можете купить немецкий фарфор Meissen, французскую посуду от брендов Christofle и Bernardaud. Эти изделия созданы для ценителей европейских марок. Их можно назвать настоящими произведения искусства.

Например, бренд Bernardaud имеет разрешение на украшение посуды копиями эскизов Шагала.

Все три марки были основаны еще в 19 веке. Так что имеют глубокие традиции, но не лишены и новаторства.

Преимущества бутика Empire Hall

Наши профессиональные менеджеры и декораторы помогут вам подобрать посуду, столовые приборы, текстиль и аксессуары, которые создадут обстановку уюта и красоты.

Ассортимент нашего бутика довольно большой. Поэтому вы сможете найти то, что подойдет вашему интерьеру и вкусу.

Наши специалисты готовы приехать к вам домой, в офис, магазин. Они смогут сделать визуальный пример и подобрать варианты посуды и текстиля, идеально вписывающиеся в ваш интерьер.

Особенности нашего салона и в том, что товары всегда есть в наличии. Так что вы сразу же можете купить то, что вам нужно. Наряду с именитыми и старинными предметами сервировки, у нас вы найдете приборы и текстиль от современных дизайнеров. Так что и любители старины, и новомодной посуды и декора найдут у нас все, что необходимо.

Приглашаем вас в наш салон Empire Hall!

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