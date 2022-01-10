Что лучше: кредит или инвестор?

p>Начиная новый бизнес, начинающий предприниматель активно сталкивается с недостатком денежных средств для различных целей – покупки или аренды помещения, формирования предварительной партии товара, найма специалистов, вложений в рекламу и продвижение, закупку основных фондов (станков, машин, механизмов, компьютеров, мобильных телефонов и прочих атрибутов, которые разнятся в зависимости от выбранного вида бизнеса).

Если говорить о том, где брать средства на открытие, а потом и на развитие бизнеса, то есть две фундаментальные возможности для этого: кредитование и инвестирование. И если для рядовых граждан нашей страны разница между этими двумя понятия непонятна (и в этом нет ничего страшного), то для предпринимателя это – два совершенно разных финансовых инструмента, каждый из которых заслуживает на внимание к нему, а также изучение их возможностей и недостатков. Рассмотрим их оба, концентрируясь на преимуществах и слабых сторонах.

Вариант первый – кредитование. В чем он заключается? Вы составляете бизнес-план, с которым обращаетесь в банк или какое-то другое финансовое учреждение, чтобы получить деньги на открытие нового предприятия. Представители кредиторов изучают ваше предложение, а также изучают вас, то есть ваше финансовое положение, наличие у вас имущества, которое может выступать залогом, а также поручителей, которые будут выплачивать за вас кредит, если вдруг у вас что-то пойдет не так.

К тому же, если вы получите банковский кредит, вам будет нужно выплачивать по нему проценты и возвращать тело кредита (равными долями, в течение длительного периода времени). И банк не будет интересовать, где вы будете брать деньги, есть ли у вас для этого надежные источники поступления денег, а также достаточно оборотного капитала – теперь это ваши проблемы.

Если кредит не будет выплачен вовремя, вы можете лишиться того имущества, которое оставляли в качестве залога, обычно это дорогостоящие объекты недвижимости (например, квартира или участок ликвидной земли), а также движимое имущество (например, дорогостоящий автомобиль).

В отличие от кредитора, инвестор – это обычный человек (или организация), которая вкладывает деньги не на условиях их возврата. Их интересует участие в тех прибылях, которые вы получите в будущем. В зависимости от условий вашего соглашения, ваш инвестор может стать полноправным партнером и принимать участие в управлении вашим (а теперь уже совместным бизнесом) либо ограничиться чтением финансовых документов, которые вы ему будете периодически предоставлять, и получением своей части прибыли. Решение в любом случае остается за вами, просто решите, что для вас важнее – отсутствие сложностей на начальном этапе или полная независимость в процессе принятия решений в течение всего срока функционирования вашей компании.

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