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Российские сериалы, которые стоит посмотреть

26 января 2022 09:12  [94]

На экраны регулярно выходят новые сериалы. Если раньше люди не успевали их смотреть, то посидев на карантине, многие поняли, что отечественный кинематограф не так уж и плох. Русские сериалы 2022 смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сайте.

Российские сериалы, которые стоит посмотреть

Сериалов очень много и все они хороши по-своему. Но среди общего многообразия стоит выделить следующие:

1. Хрустальный

В небольшом городке под названием Хрустальный появился маньяк. Его интересуют не женщины и не девочки, он отлавливает мальчиков. Расследовать это дело поручили двум братьям полицейским. Одного зовут Геннадий. Он живет в этом городе и давно работает в местной полиции. Другой – Сергей. Он долгое время жил в столице и теперь вернулся.

Они прекрасно понимают, что это такое маньяк и чего может натерпеться ребенок. В детстве они и сами побывали в лапах маньяка. У братьев есть общие тайны, а также обиды.

Если один смог забыть прошлое и научился жить нормальной жизнью, то у другого не получилось забыть старую историю. Он сам себя разрушает и сильно от этого страдает.

2. Казанова

Главный герой сериала умеет отлично перевоплощаться, и для него нет ничего невозможного. Абсолютно любая женщина может стать его и для этого ему достаточно просто улыбнуться. Он может очаровать чиновницу и получить от нее все то, что ему нужно. Может с легкостью разбить чью-то семью и увести верную жену, а может показать синему чулку, что не такая она и страшная, и ее тоже можно любить.

Но он не разменивается по пустякам. Его интересуют только успешные дамы, которых можно ограбить. Он дает женщине то, о чем она мечтает. Казанова может и на гитаре играть часами, может вести умные беседы, а может дарить незабываемые ночи любви.

Полиция никак не может выйти на его след. Пострадавшие, несмотря на то, что он их ограбил, не спешат писать заявления и свою личную жизнь, хотят оставить в тайне.

3. Мир! Дружба! Жвачка!

Русские сериалы, которые стоит посмотреть, должны начинаться именно с этого. Режиссеры показали трудное для нашей страны время – 90-е, когда вся страна была в ужаснейшем кризисе и страдала от бандитского беспредела.

Молодые люди, которые растут в это время, учатся не только жить, но и любить. Они знают, что такое дружба и как выстоять под натиском родителей.

Люди стараются приспособиться к новой жизни, бандиты делят территории, а молодые люди стараются совершать красивые поступки и доказывают взрослым, что они имеют право на собственное мнение.

Во второй части все уже не так романтично. Герои повзрослели и им больше не интересно прыгать по крышам. У них теперь другие заботы и совершенно другие желания.

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