Спортивный праздник "Вперед, студент!" прошел в Татьянин день в нижегородском парке "Дубки" Общество

Фото: пресс-служба партии

Спортивный праздник "Вперед, студент!" прошел в Татьянин день в нижегородском парке "Дубки".

25 января в парке "Дубки" отпраздновали День студента весело и по-спортивному. Развлекательная программа была организована региональным отделением партии "Единая Россия" при поддержке депутатского корпуса совместно с дирекцией парков и скверов.

С праздником жителей поздравили депутат Законодательного собрания Нижегородской области Соломон Апоян и депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

"День студента – это праздник, который в душе каждого из нас. Ведь в каждой семье кто-то учился и с теплотой вспоминает студенческую жизнь. У кого-то сейчас идет это прекрасное время. А кому-то еще повезет окунуться в эту атмосферу учебы, сессий, переживаний, постижения профессии, настоящей студенческой дружбы и веселья. И пусть это ощущение молодости, энергии, стремление к мечтам и уверенности в будущем будут с вами всегда!" - сказал в своем поздравлении Соломон Апоян.

К Татьяниному дню для молодежи подготовили множество зимних развлечений. Ребята приняли участие в разминке под зажигательную музыку, мерились силами в шуточном рыцарском турнире, в веселых скачках на надувных лошадках, перетягивании необычного каната и могли прокатиться в "беличьем колесе". Также была организована фотозона, где желающие смогли сфотографироваться и получить в подарок магниты со своим изображением. Кроме того, для участников праздника было приготовлено сладкое угощение.

"Массовые интерактивные мероприятия в парке "Дубки" уже стали доброй традицией. На них с удовольствием собирается и молодежь, и те, кто постарше, приходят целыми семьями. И каждый раз мы стараемся порадовать жителей, проводить акции максимально интересно для всех. А День студента всегда праздновался весело, активно и дружно. И мы подготовили много активностей, площадок на любой вкус. Такие мероприятия объединяют людей, заряжают хорошим настроением, энергией. И наша задача, в том числе, создавать для жителей условия для активного, интересного, полезного отдыха. Надеюсь, что у нас День студента прошел на "отлично", - сказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

Также праздничные мероприятия, организованные местными отделениями "Единой России" и "Молодой Гвардии", депутатами, прошли в городских округах и районах Нижегородской области. Студенты могли поучаствовать в различных творческих, образовательных и спортивных акциях. Молодые активисты и волонтеры были награждены благодарственными письмами и памятными подарками от "Единой России".