Более 1900 домов включено в программу расселения ветхого и аварийного жилья в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Около двух тысяч домов включено в Муниципальную программу расселения ветхого и аварийного жилья в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании городской Думы 26 января.

Депутаты городской Думы одобрили внесение изменений в Муниципальную адресную программу сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде.

Как пояснила исполняющая обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Мария Павлова, необходимость внесения изменений в муниципальную программу обусловлена приведением в соответствие информации об аварийном жилом фонде.

"Муниципальная программа находится в постоянном движении: снесенные дома исключаются, вносятся новые здания. В этот раз 56 ветхих домов исключаются в связи со сносом и в перечне их останется 1381. В аварийном жилфонде, напротив, есть дополнения – 73 дома подлежащих сносу и 12 – реконструкции. Общее количество ветхих и аварийных домов в Нижнем Новгороде сокращается и после внесения изменений в программу составит 1911 единиц", - сообщила Мария Павлова.

Раннее сообщалось, что с 2019 до 2023 года в Нижегородской области предусмотрено расселение 202,05 тысячи кв.м аварийного жилья. В результате 11,23 тысячи человек должны улучшить свои жилищные условия.