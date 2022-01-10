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Общество

Более 1900 домов включено в программу расселения ветхого и аварийного жилья в Нижнем Новгороде

26 января 2022 12:05  [40] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Около двух тысяч домов включено в Муниципальную программу расселения ветхого и аварийного жилья в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании городской Думы 26 января.

Депутаты городской Думы одобрили внесение изменений в Муниципальную адресную программу сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде.

Как пояснила исполняющая обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Мария Павлова, необходимость внесения изменений в муниципальную программу обусловлена приведением в соответствие информации об аварийном жилом фонде.

"Муниципальная программа находится в постоянном движении: снесенные дома исключаются, вносятся новые здания. В этот раз 56 ветхих домов исключаются в связи со сносом и в перечне их останется 1381. В аварийном жилфонде, напротив, есть дополнения – 73 дома подлежащих сносу и 12 – реконструкции. Общее количество ветхих и аварийных домов в Нижнем Новгороде сокращается и после внесения изменений в программу составит 1911 единиц", - сообщила Мария Павлова.

Раннее сообщалось, что с 2019 до 2023 года в Нижегородской области предусмотрено расселение 202,05 тысячи кв.м аварийного жилья. В результате 11,23 тысячи человек должны улучшить свои жилищные условия.

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Теги:
Ветхий фонд Городская дума
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