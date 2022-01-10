Память Владимира Лузянина будет увековечена в Нижнем Новгороде Общество

Владимир Лузянин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород – Максим Дерябин

Память Владимира Лузянина будет увековечена в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании городской Думы 26 января.

Согласно информации, на фасаде административного корпуса НАО "Гидромаш" будет установлена мемориальная доска.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев проинформировал коллег-депутатов о том, что Комитетом по увековечению памяти также прорабатывается вопрос о возможности присвоения имени Владимира Ильича Лузянина одной из улиц Нижнего Новгорода и самолету гражданской или военной авиации.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман предложил учредить стипендию имени Владимира Ильича Лузянина для поощрения обучающихся по техническим специальностям, так как это направление очень важно для Нижнего Новгорода. Глава города Юрий Шалабаев поддержал данное предложение и обещал проработать его вместе с депутатами.

Раннее сообщалось, что АО "Гидромаш" было присвоено имя Владимира Лузянина.

СПРАВКА:

Владимир Ильич Лузянин (1929-2021) – авторитетный нижегородский промышленник, создатель единственного в России специализированного производства шасси и гидроцилиндров для всех видов летательных аппаратов, общественный деятель, меценат.

Награжден двумя орденами Ленина (1974, 1989), орденами Трудового Красного Знамени (1971), "Знак Почета" (1966), "За заслуги перед Отечеством" III (2019) и IV (1996) степеней, Александра Невского (2014), медалями, орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I (2018), II (2014) и III (2010) степеней (первый полный кавалер ордена), а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2009).

Почетный авиастроитель. Академик Международной академии информатизации. Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета. Член Общественной палаты Нижегородской области нескольких созывов (2006-2019).