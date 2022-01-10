Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
26 января 2022 12:40  [15] Нижегородский минздрав набирает волонтёров для работы в поликлиниках
26 января 2022 12:35  [31] Память Владимира Лузянина будет увековечена в Нижнем Новгороде
26 января 2022 12:16  [102] Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом вновь поставлен в Нижегородской области
26 января 2022 12:05  [125] Более 1900 домов включено в программу расселения ветхого и аварийного жилья в Нижнем Новгороде
26 января 2022 11:48  [97] Заявления на ЕГЭ в Нижегородской области принимаются до 1 февраля
26 января 2022 11:35  [103] Спортивный праздник "Вперед, студент!" прошел в Татьянин день в нижегородском парке "Дубки"
26 января 2022 11:13  [134] Все четыре вида вакцин от коронавируса имеются в наличии в Нижегородской области
26 января 2022 10:36  [160] Украшения к Новому году останутся в Нижнем Новгороде до конца февраля
26 января 2022 10:15  [347] Диспансеризация в нижегородских поликлиниках приостановлена из-за роста заболеваемости коронавирусом
26 января 2022 09:54  [166] Более 40 искусственных сооружений возводят на шестом этапе строительства М-12 в Нижегородской области
Общество

Память Владимира Лузянина будет увековечена в Нижнем Новгороде

26 января 2022 12:35  [31] Общество
Владимир Лузянин

Владимир Лузянин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород – Максим Дерябин

Память Владимира Лузянина будет увековечена в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании городской Думы 26 января.

Согласно информации, на фасаде административного корпуса НАО "Гидромаш" будет установлена мемориальная доска.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев проинформировал коллег-депутатов о том, что Комитетом по увековечению памяти также прорабатывается вопрос о возможности присвоения имени Владимира Ильича Лузянина одной из улиц Нижнего Новгорода и самолету гражданской или военной авиации.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман предложил учредить стипендию имени Владимира Ильича Лузянина для поощрения обучающихся по техническим специальностям, так как это направление очень важно для Нижнего Новгорода. Глава города Юрий Шалабаев поддержал данное предложение и обещал проработать его вместе с депутатами.

Раннее сообщалось, что АО "Гидромаш" было присвоено имя Владимира Лузянина.

СПРАВКА:

Владимир Ильич Лузянин (1929-2021) – авторитетный нижегородский промышленник, создатель единственного в России специализированного производства шасси и гидроцилиндров для всех видов летательных аппаратов, общественный деятель, меценат.

Награжден двумя орденами Ленина (1974, 1989), орденами Трудового Красного Знамени (1971), "Знак Почета" (1966), "За заслуги перед Отечеством" III (2019) и IV (1996) степеней, Александра Невского (2014), медалями, орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I (2018), II (2014) и III (2010) степеней (первый полный кавалер ордена), а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2009).

Почетный авиастроитель. Академик Международной академии информатизации. Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета. Член Общественной палаты Нижегородской области нескольких созывов (2006-2019).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гидромаш Гордума Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph