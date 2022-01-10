Доследственная проверка по факту гибели двух мужчин проводится в Павловском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Доследственная проверка по факту гибели двух мужчин проводится в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 24 января 2022 года в доме в дер. Малая Тарка Павловского района были обнаружены тела 55-летнего хозяина и его 52-летнего гостя. При их осмотре следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

Следователи СК установили, что в нарушение техники безопасности в доме был установлен бензиновый электрогенератор, отвод отработанных газов оборудован не был, вследствие чего продукты горения поступали в жилое помещение. Следователи полагают, что именно эксплуатация бензогенератора и привела к трагедии.

Сообщается, что оба погибших нигде не работали и злоупотребляли спиртными напитками.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.