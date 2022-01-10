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Общество

Глеб Никитин: "Огромный вклад в помощь осаждённому Ленинграду внесла Горьковская область"

27 января 2022 08:37  [103] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение в День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Он напомнил, что 78 лет назад произошел один из переломных моментов Великой Отечественной войны. Закончилась страшная блокада Ленинграда, ставшая примером невероятного героизма нашего народа.

"Почти 900 дней защищали город на Неве десятки тысяч людей - все понимали, что сдаваться нельзя. Они мужественно противостояли одной из самых человеконенавистнических идеологий в истории планеты - фашизму, грозившему Ленинграду и его жителям полным уничтожением. Сейчас даже представить сложно, какие испытания пришлось преодолеть, чтобы дойти до Победы", - сказал Глеб Никитин.

"Огромный вклад в помощь осаждённому Ленинграду внесла Горьковская область. Газовские "полуторки" прокладывали "Дорогу жизни", а истощенные "дети блокады" проходили лечение и восстанавливали свои силы в Горьковской области. На весь мир известна трагическая судьба Тани Савичевой. Ее судьба, как и сотен тысяч других жертв блокады, предостерегает от переписывания истории, заставляет еще раз задуматься о горьких уроках Великой Отечественной... Об этом нужно помнить, изучать, рассказывать детям, чтобы будущее России и мира строилось на принципах гуманизма и взаимного уважения", - добавил он.

"Особые слова благодарности хочется сказать горьковчанам-нижегородцам, пережившим блокаду Ленинграда и дожившим до наших дней. Ваш пример служит зримым доказательством величия и силы человеческого духа. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. А каждому из нас хочется пожелать в этот день мирного неба над головой. Пусть никогда не повторятся страшные события прошлого", - сказал губернатор в заключение.

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Теги:
Глеб Никитин
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