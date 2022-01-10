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Общество

Трассу М-7 "Волга" в Володарском районе перекроют ночью 30 января

26 января 2022 17:33  [92] Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области на 353 километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Володарском районе ночью 30 января будут монтировать модульный надземный переход. В связи с этим магистраль будет полностью перекрыта в целях безопасности с 23:20 до окончания работ.

Как уточнили в ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" работы по монтажу оборудования будут проводиться в деревне Талашманово.

Объезд возможен через Ильиногорск с выходами на М-7 на 350-ом и 356-ом километрах.

В ближайшее время надземные переходы также будут смонтированы на 355-м км в деревне Золино и на 385-м км в Лесном кордоне. В 2023 году надземные переходы установят на 359-м км (Новосмолино) и 398-м км (Лесная поляна).

Согласно информации, модульные пешеходные переходы будут оборудованы освещением, видеонаблюдением, подъёмными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером. На лестничных сходах будут обустроены пандусы.

Высота пролётного строения над проезжей частью – не менее пяти метров, что позволит беспрепятственно двигаться по трассе габаритному транспорту.

Ещё один плюс модульных переходов в том, что при необходимости их можно разобрать и переместить на другой участок дороги.

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Теги:
Володарский район Дороги М-7
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