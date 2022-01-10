Авария на сетях водоснабжения произошла на улице Минина Общество

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Авария на сетях водоснабжения на улице Минина в Нижнем Новгороде. В настоящее время специалисты "Нижегородского водоканала" уже устранили неисправность.

Согласно информации, заявка о прорыве поступила в 15:18. На место ЧП прибыли сотрудники водоканала и МБУ "Центр". По данным специалистов, утечка произошла из колодца с пожарным гидрантом.

Как заявили в водоканале, зимой, в условиях низких температур, нередко отказывает техника и оборудование. Поэтому для ликвидации аварий и их последствий параллельно работают сразу несколько служб водоканала, которые одновременно занимаются устранением причины аварии, откачкой воды и устранением наледи.

На время проведения работ участок дороги от площади Минина до улицы Пискунова был перекрыт для транспорта.

По данным на 17:48 движение было восстановлено в полном объёме.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского водоканала, предварительной причиной стало повреждение пожарного гидранта. Но специалисты не исключают внешнего воздействия на оборудование, по данному факту будет проводиться проверка.

В частности, в октябре 2021 года, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, специальная комиссия в составе сотрудников Нижегородского водоканала и регионального МЧС проверяли каждый из 4735 пожарных гидрантов, в том числе и данного на улице Минина. На тот момент все были исправны.

Последствия аварии на улице Минина будут устранены до конца дня, добавили в водоканале. Раскопок на улице проводиться не будет.