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Бизнес

План по созданию потоков-образцов в рамках нацпроекта "Производительность труда" в регионе перевыполнен в 2,5 раза

26 января 2022 18:29  [102] Бизнес

Нижегородская область более чем в два раза перевыполнила план по созданию на предприятиях потоков-образцов в рамках нацпроекта "Производительность труда" в 2021 году.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов пояснил, что внедрением бережливого производства на предприятиях занимаются специалисты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК). Они определяют участок, на котором будет сконцентрирован основной объем проводимых преобразований и реорганизуют его в соответствии с принципами бережливого производства.

"Поток-образец – это одновременно учебная площадка для сотрудников и участок, на котором предприятие может получить максимальный результат от использования инструментов бережливого производства. По плану на предприятиях региона нужно было организовать 24 потока-образца к концу 2021 года, но уже создано 60 эталонных участков. Перевыполнение по этому показателю нацпроекта составляет 250%", - рассказал Максим Черкасов.

Он отметил, что все происходящее на потоке - в частности, перемещение сотрудников и продукции - тщательно фиксируется и анализируется, после чего эксперты предлагают различные улучшения.

"Например, благодаря оптимизации рабочего пространства зачастую выработка увеличивается на 40-85%. Параллельно специалисты центров компетенций готовят внутренних тренеров, чтобы компания могла обучать сотрудников и тиражировать производственную систему на других участках уже самостоятельно. В течение трех лет после окончания работы эксперты продолжают курировать предприятие и при необходимости выезжают для консультирования", - уточнил Максим Черкасов.

На одном из предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" – АО "Сосновскагропромтехника", которое сейчас находится на стадии тиражирования производственной системы, в качестве потока образца было выбрано изготовление корпуса блока управления автомобильным двигателем.

"Предприятию было важно реализовать большой заказ от одного из автозаводов по изготовлению корпусов для "мозгов" легковых автомобилей. Мы выявили дефект в пресс-форме, и таким образом количество бракованных изделий сократилось почти до нуля. Кроме того, увеличить выработку на 20% позволила стандартизация работы отдела технического контроля, и еще на 10% - стандартизация упаковки продукции", - рассказал старший руководитель проектов ФЦК Алексей Голубев.

По словам директора АО "Сосновскагропромтехника" Алексея Галкина, предприятие не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает развивать производственную систему.

"Благодаря использованию инструментов нацпроекта "Производительность труда" на производстве были перераспределены рабочие операции и выровнена загрузка операторов в потоке, внедрена система электронных заданий, рассчитан оптимальный уровень передаточной партии заготовок между участками. В целом благодаря бережливым технологиям время изготовления продукции сократилось на 40%. Результаты радуют, и теперь мы масштабируем производственную систему на каждом производстве компании", - отметил Алексей Галкин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область возглавила федеральный рейтинг региональных центров компетенций (РЦК) по итогам работы за 2021 год, а также вошла в группу регионов-лидеров по результатам реализации национального проекта "Производительность труда".

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Он разработан и реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.

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Теги:
Нацпроект Предприниматели Производство
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